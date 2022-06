Esta es la última vez que Shakira expresó su admiración por Gerard Piqué

La separación entre Shakira y Piqué está siendo uno de los temas más comentados en las últimas horas, ya que según la periodista Laura Fa en su podcast ‘Mamarazzis’ reveló las características que tendría el nuevo amor de Gerard Piqué, y que tiene en este momento al futbolista y a la barranquillera en el ojo de la opinión pública internacional. Además, mencionó que el catalán se habría mudado a un piso de soltero en la calle Muntaner de Barcelona en su apartamento de soltero, ya que varios vecinos de dicho edificio han manifestado que lo han visto entrar y salir sin la compañía de Shakira. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, mencionó.

Pero según la Revista Coure en entrevista con el periodista Emilio Pérez de Rozas el nuevo amor del catalán es “una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”. Además, en el podcast ‘Mamarazzi’ mencionaron que “La aparición de esta joven en la vida de Piqué podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos”.

Esta fue la últimas palabras de admiración de Shakira hacia Gerad Piqué

Las redes sociales siempre han servido para expresar cualquier sentimiento y compartir momentos de la vida cotidiana de cada uno, y que Shakira ha sabido usar para manifestar el amor hacia sus hijos y sus progresos en sus habilidades artísticas, pero también para manifestar su amor hacia su pareja desde hace 12 años, Gerar Piqué. Pero en medio de los rumores y que las fotos juntos brillaran por su ausencia, hay que recordar el romántico momento de la barranquillera en Instagram en el mes de marzo.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos.Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras.Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas.Te queda mucho por darnos!En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida;Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional.”, mencionó

Mientras tanto, los seguidores de la pareja siguen ilusionados con que lo ocurrido simplemente sea un mal entendido, pero todo apunta a que la separación de una de las parejas más queridas del entretenimiento se esté diciendo adiós de manera definitiva.