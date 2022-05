De luto el mundo del cine: fallece a los 67 años el actor Ray Liotta

A los 67 años falleció el actor Ray Liotta.

Según consigna el medio Deadline, el intérprete murió en República Dominicana, en donde se encontraba filmando la cinta Dangerous Waters.

En dicho filme, compartía elenco con nombres como Saffron Burrows, Odeya Rush y Eric Dane.

‘Goodfellas’ Star Ray Liotta Dies at 67 https://t.co/hE0rofVJTA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2022

El actor es recordado por ser uno de los protagonistas de Goodfellas, el clásico de Martin Scorsese, en donde comparte elenco con Robert DeNiro y Joe Pesci.

Además, ha participado en cintas como Hannibal, El campo de los sueños, Identidad, Mátalos suavemente, Narc, The Place Beyond the Pines e Historia de un matrimonio.

La carrera de Ray Liotta

El intérprete, quien nació en Nueva Jersey en Estados Unidos el 18 de diciembre de 1954, comenzó su carrera a inicios de la década del ‘80, con apariciones tanto en el mundo del cine como en la televisión.

Su primer gran rol fue en la cinta Something Wild, el cual le valió una nominación a los Globos de Oro como mejor actor secundario.

Luego de esto, en 1990 destacó en su rol de Henry Hill en Goodfellas, una de las películas más celebradas de Martin Scorsese.

En los últimos años en tanto, Liotta apareció en la aplaudida cinta Historia de un matrimonio junto a Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern.

También fue parte de No Sudden Move junto a Don Cheadle y Benicio del Toro; y además en The Many Saints of Newark, la precuela de Los Sopranos y en donde se cuenta los orígenes de Tony Soprano.

Dentro de los proyectos en los que participó y se encuentran próximos a estrenarse se encuentra la serie Black Bird, en donde comparte elenco con Taron Egerton y Greg Kinnear.

Además, está la cinta que marca el debut del actor cómico Charlie Day como director, el cual es protagonizada por el propio cineasta, además de Jason Sudeikis, Kate Beckinsale, John Malkovich y Edie Falco.