La actriz que rechazó el papel de Rachel en “Friends” y que luego aparecería en la serie como invitada

Si habría que elegir un personaje emblemático de la serie “Friends”, para muchos fanáticos, ese sería Rachel Green, interpretada por la actriz Jennifer Aniston.

Y es que para muchos, Jennifer Aniston es la imagen de “Friends”, debido a la forma en cómo hizo suyo a ese personaje. A tal punto de que hoy día todavía se sigue asociando su nombre con Rachel y por consiguiente con “Friends”.

Sin embargo, la historia pudo haber sido muy diferente si otra actriz no hubiese rechazo interpretar a Rachel Green.

¿Pero quién rechazó interpretar a Rachel Green?

Jane Sibett, quién interpretaría a Susan, la exesposa de Ross que lo abandona por otra mujer, fue quien declinó la oferta que le hicieron los productores de “Friends” para interpretar a Rachel Green en la emblemática sitcom.

“Yo estaba embarazada en ese momento y sinceramente no me arrepiento, Dios mío, no hay forma de que alguien se haya acercado a lo que Jennifer Aniston hizo con Rachel”, confesó la actriz en una de varias entrevistas.

Debido a la gran popularidad con la goza, incluso hoy en día, “Friends”, siempre hay rumores o curiosidades que la gente está interesada en conocer sobre su serie favorita.

Por lo que cuando le preguntan a Jane Sibett si fue cierto que rechazó uno de los papeles principales en la que sería una de las sitcoms más reconocidas a nivel mundial, la actriz no duda en responder y en dejar claro que lo volvería a hacer.

Debido a su embarazo, no podía dedicarle el tiempo que debía a la serie, por lo que decidió aceptar un rol secundario que no le demandara mucho. Pero el papel de Susan, irónicamente lo obtuvo, luego de que la actriz, Anita Barone, renunciara tras grabar el piloto de la serie.

