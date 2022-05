Kate Moss estará testificando en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continua esta semana con nuevos avances. Ahora trascendió que la modelo Kate Moss, con quien Depp tuvo una relación en los 90s, estará testificando a favor del actor luego de haber sido mencionada por Heard.

Según informó la revista People, Kate Moss ha accedido a testificar en el juicio de la ex pareja de actores, luego de haber sido llamada por el equipo legal del actor luego de que Heard mencionara durante su testimonio que había escuchado que el actor de Piratas del Caribe había empujado a Moss por las escaleras cuando tuvo una relación con ella hace ya varios años.

De acuerdo con el reporte, que cita fuentes cercanas a Depp, Moss estará dando su testimonio a distancia, no se presentará a la corte en persona.

Moss se volvió un testigo importante luego de que Heard la mencionara durante su declaración, cuando explicó un incidente de 2015 entre ella, Depp y la hermana de la actriz Whitney Henriquez. La estrella de Aquaman detalló que su ex esposo lanzó contra Whitney, y esto la hizo pensar en ese rumor de que él habría empujado a Moss por unas escaleras y eso la hizo golpearlo.

Moss y Depp salieron en la década de los 90

El actor y la modelo salieron durante cuatro años y rompieron en 1997. Sin embargo, volvieron a aparecer juntos una vez más en una alfombra roja durante la edición del Festival de Cine de Cannes de 1998.

Hasta ahora, Moss jamás ha mencionado haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja, e, incluso, hay algunos reportes que indican que la modelo tenía un interés inicial de testificar a favor del actor pero no fue permitida como testigo por no ser considerada como “involucrada” lo suficiente para ser añadida a la lista de testigos de Depp.

Ahora se espera que Moss testifique este próximo miércoles a distancia. Además de ella, otro importante testigo que se espera esta semana es Walter Hamada, presidente de DC Films, quien será parte clave para la defensa y la contrademanda de la actriz, quien alega que las acusaciones de Depp habrían perjudicado su carrera.