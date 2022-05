Esto es lo que hacía Scott Disick, ex de Kourtney, mientras ella se casaba con Travis en Italia

Kourtney Kardashian se casó con Travis Barker este domingo en una lujosa y extravagante boda en Italia con familia y amigos más cercanos.

La ceremonia tuvo lugar en el Castello Brown en Portofino, Italia, un recinto histórico, ubicado en la costa.

Kourtney fue la novia más hermosa y moderna con un minivestido lencero en tono blanco, con tiras finas, inspirado en la lencería italiana de los 60.

Además, llevó un velo extra largo, que tenía la imagen de la Virgen María y el texto “respeto a la lealtad familiar”.

Aunque muchos la criticaron por su vestido de novia, la mayor del clan Kardashian se mostró más feliz que nunca, y está viviendo este momento que tanto anhelaba al máximo.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo se sentirá su ex y padre de sus hijos, Scott Disick, ante la boda, pues se sabe que él nunca quiso casarse con Kourtney, pero sí quiso volver con ella en repetidas ocasiones.

Qué hacía el ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, mientras ella se casaba en Italia

El empresario no se escondió de sus redes, y, al contrario, se mostró activo publicando lo que estaba haciendo mientras Kourtney se casaba en Italia.

A través de su Instagram, Scott publicó una imagen de un lujoso reloj, y se aprecia que está en un avión.

Además, a través de sus historias de Instagram, publicó una foto de su vista desde el avión y escribió “próxima parada, la playa”, dejando ver que se tomaría unos días de vacaciones.

En redes aseguran que Scott publicó estas fotos para hacer creer que estaba bien y no le importaba la boda de Kourtney, pero en realidad estaba triste y deprimido.

“Scott sabemos que estás desconsolado y te entiendo”, “ok publicas esto para que Kourtney piense que te da igual su boda, pero no es así”, “quieres atención”, “oh no irás a detener la boda 🤣😅”, y “pobre Scott, no sabe cómo llamar la atención”, fueron algunas de las reacciones en redes.