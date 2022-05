Así reaccionaron los fans de ‘Quién mató a Sara’ ante el estreno de la tercera temporada

Los fans de ‘Quién mató a Sara’ fueron implacables ante el estreno y desenlace de la tercera temporada de esta producción que ha sido todo un éxito en Netflix.

Y es que a través de esta oscura trama el público pudo evidenciar la evolución tan bien lograda de una chica que fue objeto de tantas polémicas e injusticias y que finalmente regresó para aclarar qué fue lo que realmente pasó con ella. Los flashback fueron fundamentales en esta entrega para conocer parte de su pasado y el por qué ella generó tantas intrigas y odios en su entorno, no en vano se despejaron ciertas dudas sobre Alex quien logró salir del “anonimato” al que debió someterse mientras buscaba los culpables de la muerte de su hermana, así como otros aspectos que tanto la audiencia quería conocer.

Pero, lo que finalmente sorprendió a los suscriptores de Netflix es cómo este final fue tan inesperado, inexplicable para muchos e injusto para quienes disfrutaron desde el inicio de ella y que esperaban un mejor cierre dramático con el que quedaran perplejos de buena forma.

Memes que se originaron tras el final de ‘Quién mató a Sara’

Y es que aunque en la tercera y última temporada de la serie ‘Quién mató a Sara’ surgieron nuevas hipótesis y teorías sobre el paradero de esta chica, hubo quienes estuvieron inconformes con el desenlace en el que se siembra la duda una vez más del por qué fue entonces ella la causante de su propia desaparición (Spoiler). Esto molestó a quienes querían tras las rejas a los presuntos culpables y a quienes desde el principio se dejaban ver como los malos de la historia.

Es por eso que tras el final de esta producción las redes sociales se colmaron de cientos de reacciones entre las que predominaban las preguntas sobre este caso que para muchos queda aún sin respuestas claras. Además, hay quienes se molestaron con la inclusión de un llamado “Plan Medusa” que también generó confusión entre la audiencia.

Yo tratando de averiguar quién era el asesino de Sara y al final ella se mato chale#QuienMatoASara3 pic.twitter.com/DVBNptpT7k — Fer ❤️‍🔥 (@aycemlover) May 20, 2022

Pero, lo que sin duda fue bien visto, es la incorporación de más actores y figuras que le dieron un mayor peso dramático a esta trama que no se escapó de las quejas, del público que quería un mejor final. Es por eso que las imágenes giraban en torno al no comprender el por qué ahora es que se conoció que Sara no fue agredida o que ella escapó de todo lo que le hacía daño. Además, hubo quienes lamentaron que su hermano Alex, interpretado por Manolo Cardona, sufriera tanto por esta chica que nunca reconoció sus esfuerzos por defenderla.

También hubo memes destinados a Chema, personaje que a su criterio tuvo todas las de ganar y no tuvo un mejor destino, pero también hubo quienes hicieron chistes con la participación de Maite Perroni que repite su papel como abogada y muchos creyeron que se trataba de un cameo de su anterior trabajo en ‘Oscuro deseo’ interpretando una vez más a Alma Solares. En redes hubo para todos y nadie se escapó de los debates y demás reacciones tras este estreno tan esperado y que al parecer no superó las expectativas.