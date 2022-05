Conozca a las estrellas que se presentarán en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel

La Reina Isabel II celebrará sus 70 años de reinado por todo lo alto y botará la casa por la ventana… O mejor dicho, botará el Palacio por la ventana.

La BBC reveló la constelación de estrellas y figuras que se presentarán en el Palacio de Buckingham el próximo 4 de junio, cuando se celebra la Fiesta de Platino, como parte del Jubileo de Platino de la monarca del trono británico.

El grupo Queen, junto con Adam Lambert, abrirá el espectáculo de dos horas y media de duración que cerrará Diana Ross, quien actuará por primera vez en 15 años en el Reino Unido.

Constelación de estrellas en el Palacio de Buckingham

Diana Ross Foto: Getty

“He tenido el honor de conocer a la Reina muchas veces a lo largo de mi vida, incluso cuando estaba con mi familia”, dijo Ross a la BBC en un comunicado. “Su Majestad ha sido y sigue siendo una inspiración increíble para tantos en todo el mundo y me encantó recibir una invitación para actuar en una ocasión tan trascendental e histórica”.

Elton John, Rod Stewart, Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala y Diversity también actuarán en una celebración en la que habrá una participación del elenco de The Phantom Of The Opera, Hamilton, Six, The Lion King y Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat, con Lin-Manuel Miranda y Andrew Llyod Weber.

“La velada girará en torno a temas globales que nacieron o evolucionaron durante el reinado de Su Majestad debido a las extraordinarias contribuciones británicas y del Commonwealth, que incluyen moda, deporte, medio ambiente, 70 años de música pop y musicales”, explicó la BBC en el comunicado.

David Beckham dirá presente

La Reina Isabel y David Beckham.

El exfutbolista David Beckham también asistirá a un evento que contará con sorpresas de otros artistas.

El Jubileo de Platino, que marca los 70 años de la monarca en el trono, se transmitirá en vivo por BBC One, BBC iPlayer y BBC Radio 2.