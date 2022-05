La mamá de Elon Musk posa en traje de baño a los 74 años

“Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca”, soltó Maye Musk, la madre del hombre más rico del mundo Elon Musk, CEO de Tesla y de SpaceX.

Ella tiene 74 años y aceptó el reto de enfundarse en las pequeñas prendas playeras para ayudar a desmitificar la creencia de que en la tercera edad no se puede ir ligeros de ropa.

“Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres” expresó Maye, quien ya era una celebridad del mundo del cuidado nutricional y del modelaje cuando Elon Musk era un jovencito.

Diva a los 74

Nacida en Sudáfrica, Maye Musk es nutricionista y modelo, una mujer muy dedicada a la alimentación saludable que puede mostrar los resultados de años de cuidafo, ya que se ve estupenda.

“Nunca he tenido un cuerpo de traje de baño. No es modestia, es algo que he aprendido de ser una modelo. Mi cuerpo es tan bueno como la comida que pongo en mi boca. Nadie me ha pedido que me haga un lifting o que me inyecte botox. Y para tener 70 años lo estoy haciendo bien”, explicó en una entrevista hace años a “The Guardian”.

La madre del hombre más rico

“Mi mamá ahora tiene 74 años. En sus años en este planeta obtuvo dos maestrías en ciencias de la nutrición, ganó premios en el campo de la dietética, ha estado en innumerables desfiles de moda y editoriales, e incluso apareció en un video de Beyoncé”, escribió Tosca, una de sus tres hijos.

Hoy por hoy , Maye encabeza la publicación “Sports Illustrated Swimsuit” sin esconder sus 74 años. La sesión de fotos fue buen planificada y con una selección de prendas coloridas y muy a tono con la edad de la modelo.

Según reseñó la publicación, Maye lució un traje de baño de la diseñadora colombiana Maygel Coronel experta en este tipo de prendas. Además de ser la madre de Elon, de 50 años, Maye también lo es de Tosca, de 47 años y de Kimbal de 49, quienes se sienten orgullosos de ella.

Su hijo mayor es, por lejos, el hombre más rico del mundo, con una fortuna es de unos US$ 300.000 millones, según la clasificación en tiempo real de Forbes de las personas más ricas del mundo, indicó CNN.

