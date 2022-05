Películas en las que actúa Bill Skarsgard, protagonista de la miniserie de Clark Olofsson

El actor Bill Skarsgard, protagonista de la miniserie de Clark Olofsson está causando furor con su participación en esta producción con la que se ha ganado todo el respeto y admiración de quienes desconocían parte de su trayectoria que ha estado plagada de éxitos.

Y es que en ella, él interpreta a uno de los ladrones o estafadores más famosos de Suecia que era capaz de “seducir” a sus rehenes y que éstos lo protegieran de los más inimaginables planes de los que siempre salía airoso y siempre dispuesto a ir por más, pues su astucia era innegable. Por ello, gozó de gran popularidad y del “cariño” de sus víctimas, tanto que fue quien inspiró el denominado “Síndrome de Estocolmo”.

Por eso y más esta producción que cuenta con tan solo seis capítulos ha captado la atención de quienes aman la investigación y el conocer a personalidades que de una u otra forma han marcado un antes y después en la sociedad, siendo así casi una referencia y por eso Netflix no dudó en mostrar parte de su vida.

Películas en las que actúa el protagonista de la miniserie de Clark Olofsson

Pero lo que más ha captado la atención de todos es que Bill Skarsgard, protagonista de la miniserie de Clark Olofsson, es una estrella que posee una muy amplia y destacada trayectoria en la actuación, por eso no es de extrañar que haya sido llamada para formar parte de esta miniserie en la que interpreta de forma magistral a esta hombre tan seductor y tan enigmático que trascendió y fue capaz de generar múltiples debates sobre su manera de actuar.

Por eso, si te has quedado sorprendido con el talento innegable de esta destacada estrella, no pases por alto estas películas en las que también causó impacto y quizás no sospechabas que se trataba de él:

It

Hasta la fecha no hay quien no se haya sentido asustado por este payaso tan terrorífico y que fue capaz de aparecer en las peores pesadillas de grandes y pequeños. Esta historia cuenta con la siguiente sinopsis: “En el misterioso pueblo de Derry, un malvado payaso llamado Pennywise vuelve 27 años después para atormentar a los ya adultos miembros del Club de los Perdedores, que ahora están más alejados unos de otros”.

En ella todos quedaron impactados con su impecable actuación en la que no dejó duda de su talento e histrionismo con el que incluso marcó tendencia y resultó inolvidable.

El diablo a todas horas

Esta es un thriller psicológico que también ha impactado en el género, pues Bill supo personificar muy bien su personaje con el que convenció y aterrorizó a todos. En esta película sus realizadores se basaron en la vida de un hombre traumatizado por la postguerra y cómo éste enfrenta sus traumas una vez que regresa a casa y trata de tener una vida nueva, lejos de todo tipo de conflictos.

Es una historia para analizar, pensar y reflexionar sobre estos hombres que luchan en el campo de Guerra.