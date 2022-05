Carlos Báez en problemas con su novia debido a su participación en MasterChef

El actor colombiano Carlos Báez ha tenido una destacada participación durante algunos episodios de MasterChef Celebrity Colombia, superando a varias figuras del concurso en más de una ocasión y demostrando que no solo tiene talento para la actuación sino también para la cocina. Sin embargo, precisamente estas nuevas habilidades le han dado dolores de cabeza con su novia.

Así lo confesó el actor junto a su pareja Juanita Molina a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, contestando varias interrogantes sobre su relación, destacando una en la que salen a relucir las habilidades culinarias de Báez y la frecuencia en la que suele darles uso para prepararle platillos a su novia.

“¿Carlitos te ha cocinado algo, ahora que está en MasterChef?”, pregunta uno de los seguidores de la actriz. Seguidamente, Molina le dejó saber a todos sus fans que de momento no ha probado nada “bueno” de lo que su novio cocina. “Nada. Cero, cero, cero. Lo único que le probé fue lo del principio, de lo bueno no me ha tocado nada”, dijo la influencer.

Sin embargo, Carlos Báez no se quedó callado y se excuso diciendo que no le gusta meterse nuevamente en la cocina luego de pasar horas haciendo “guisos” en las grabaciones del programa.

Carlos Báez ahora se cree un chef, según su novia

Juanita Molina continuó reclamándole a Carlos Báez respecto a su falta de voluntad para cocinarle un rico platillo, en especial un postre, algo en lo que él se ha destacado a lo largo del concurso. Según la actriz, el joven se ha negado a hacerlo debido a que no cuenta con una batidora, ganándose el sarcástico apodo de “chef de alta categoría” de parte de su novia.

“Nunca, pero nunca me ha preparado un postre, pero sale con la excusa que no tengo batidora. Es que ya se cree un chef de alta categoría y no puede cocinar con los utensilios de la gente normal”, dijo en una historia de Instagram.