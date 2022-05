“Yo vendía calzones en el colegio”: Maria T de MasterChef revela detalles de su infancia

MasterChef es el programa preferido por todos los amantes de la cocina y por todos los que quieren saber un poco más de la vida de los famosos, pues en medio de la competencia van saliendo, poco a poco, detalles la vida de cada uno, tanto cosas graciosas como tristes, y ahora todos los televidentes han quedado impactados.

Los concursantes de han destacado por su talento para la cocina y sobre todo, teniendo una personalidad demasiado amigable con sus mismos compañeros, lo que ha generado que muchos de los espectadores estén interesados en ver el programa, pues consideran que ya no hay tanta polémica, volviendo a que MasterChef, sea un programa familia.

En medio de su amistad, es normal que entre ellos se cuenten cosas de su vida, su trabajo y sobre todo, su infancia, dejando ver cosas demasiado interesantes que muchos podrían decir que revela la personalidad de cada uno.

Ahora, en medio de la prueba de dulce que tienen que presentar esta noche, se han preguntado entre unos y otros, qué dulce en específico le recuerda su infancia, Rausch por ejemplo, afirmó que los erpos y los barquillos.

Pero no solamente hablaron de los dulces, de hecho, recordaron cuando estaban en el colegio, así que Maria T afirmó que ella era una niña bastante emprendedora, así que venía dulces y también otros objetos, como cucos. No sabemos si lo decía en broma, pero definitivamente fue un comentario que llamó la atención de todos, sobre todo en redes sociales, que afirman que Maria T no solamente tiene talento para la cocina, sino también para las ventas.

Por esta razón Maria T se ha convertido en una de las concursantes preferidsas por todos cuando se habla de MasterChef.