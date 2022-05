Vera Wang está por cumplir 73 años pero dejó a todos boquiabiertos por verse 20 años menor

Vera Wang tiene a los fanáticos convencidos de que es “incapaz de envejecer” luego de su aparición en un evento exclusivo de The Breast Cancer Research Foundation (BCRF).

La diseñadora lució espectacular con un vestido rosado metálico con un escote pronunciado que complementó con un tocado a juego, collares de diamantes y un vanguardista esmalte de uñas negro.

El evento recaudó la cifra récord de $8.5 millones para apoyar a BCRF, el mayor contribuyente privado a la investigación del cáncer de mama en el mundo, fundado por Evelyn Lauder en 1993.

Wang compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, llenándose de halagos y buenos deseos.

“Piensa en rosa... ¡Estoy tan feliz de poder celebrar el BCRF nuevamente! En memoria de la difunta gran Evelyn Lauder. Ayudaste a cambiar el mundo”, escribió Wang en su publicación.

Por supuesto no faltaron quienes señalaron lo bien pues aunque está por cumplir 73 años el próximo 27 de junio, luce hasta veinte años más joven.

“¡Esto es el glamour! La belleza no tiene límite de edad”. “¡Sí, Vera! ¡Pareces estar envejeciendo al revés! Te ves increíble”. “¡Simplemente atemporal! Verte luciendo un vestido así a tu edad, luciendo absolutamente fabuloso, ¡me da el coraje para hacer alarde de lo que tengo!”. “¡Wow Vera pareces de 30!”. “No puedo creer que esta mujer tenga 70 años. ¡Se ve absolutamente increíble!”, expresaron seguidores de la diseñadora.

La diseñadora alcanzó el éxito en la industria de la moda por sus diseños de vestidos de novia que lucido celebridades como Heidi Klum.

Esta no es la primera vez que Wang deja a los fans boquiabiertos pues cada vez que aparece luce fresca y llena de vida, demostrando que la edad es sólo un número.

La sociedad se ha encargado de hacernos creer que el paso de los años es una condena, que cuando llegamos “a cierta edad” dejamos de ser deseables y que no hay forma de conservar nuestra belleza.

Pero poco a poco hemos aprendido que no tenemos por qué recargar nuestro valor en opiniones no solicitadas y que no hay un límite para sentirnos hermosas.

En marzo, la mujer de 72 años reveló en una entrevista concedida a BBC 100 Women que nunca pensó en “salir de [su] camino” para “preservar la juventud de una manera fanática y obsesiva”.

El secreto de la juventud eterna de Vera Wang

Wang publicó una fotografía en la que aparece con ropa deportiva, luciendo un abdomen marcado. Ella dijo que estaba “conmocionada” por toda la atención que recibió. “No me considero particularmente atrevida”. La diseñadora dijo que era “lindo” que la gente pensara que no “parecía” de su edad. “Es muy elogioso y estoy muy agradecida por eso. Pero, me han preguntado; cuáles son mis ‘secretos’.”

Dijo que “dormir” es algo que la ayuda a mantenerse en forma, además de no limitarse a hacer lo que la hace feliz. “Valoro tomar un cóctel de vodka al final del día, porque me ayuda a pasar de un horario de trabajo muy intenso a un poco de vida privada”, dijo el diseñador as al medio.