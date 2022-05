Así es como el caso de Johnny Depp y Amber Heard ha afectado a los hijos del actor

El caso de Johnny Depp y Amber Heard no deja de dar de qué habla y es que conforme pasan los días, surgen más detalles que revelan todos los abusos dentro de su relación.

En contexto, Depp y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diaries y tras siete años de noviazgo, se casaron en una ceremonia privada con sus amigos más cercanos. Lo que parecía una relación estable, terminó en uno de los escándalos más grandes de Hollywood luego de que Heard acusara a Depp de violencia doméstica.

La actriz publicó un artículo sobre las agresiones que el actor supuestamente cometió hacia ella aunque según testigos, hay muchas inconscistencias en sus acusaciones. A pesar de que el actor ha luchado por demostrar su inocencia, con el respaldo de testigos, terminó vetado de importantes proyectos como las franquicias Pirates of the Caribbean y Fantastic Beasts and Where to Find Them.

En esta combinación de fotos, los actores Johnny Depp y Amber Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, el miércoles 4 de mayo de 2022 en Fairfax, Virginia. Depp demandó a Heard, su exesposa, por difamación, por un artículo de 2018 en (Elizabeth Frantz/AP)

Desde el pasado 11 de abril, Depp y Heard han atendido nuevas audiencias en las que se ha revelado la violencia que se vivió en la relación.

El actor describió una relación tóxica con su ex esposa, quien exhibió “una necesidad de conflicto” y “una necesidad de violencia”.

“Podría comenzar con una bofetada. Podría empezar con un empujón. Podría comenzar, ya sabes, arrojándome un control remoto de TV a la cabeza. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara. Pero en general, fue constante”, dijo.

Esta es la cara de #JohnnyDepp al escuchar a la abogada de #AmberHeard decir que el mismo se corto el dedo y se hizo un agujero en la mejilla al apagar un cigarrillo en la cara.#JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardIsALiar pic.twitter.com/UJZesv5zAW — Álvaro Bustamante® (@alvarowtf) April 12, 2022

Las opiniones han estado divididas pues mientras quienes defienden a Depp señalan a Heard de manipuladora, hay algunos que piden ver también todo lo que no está bien con el actor.

Johnny le dijo a la corte que tenía la “responsabilidad” de limpiar su nombre por el bien de sus hijos.

“Quería limpiar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que leer sobre su padre, eso no era cierto”, expresó Depp el pasado martes. “No me merezco esto, ni mis hijos ni las personas que me han amado durante todos estos años”, dijo.

El actor tiene dos hijos: Lily-Rose (22 años) y Jack (19 años), ambos fruto de su relación con su ex pareja Vanessa Paradis.

Mientras que Lily-Rose ya ha debutado en la industria del entretenimiento como modelo y actriz, Jack se ha mantenido con un perfil más bajo.

En una entrevista con GQ, Johnny habló sobre cómo la situación afectó a su hijo: “Estoy seguro que no fue fácil para mi hijo de 14 años, sobretodo cuando estaba en la escuela. ¿Sabes a qué me refiero? Con la gente diciendo, ¡hey mira esto! seguro tu papá golpea a las chicas, ¿verdad?”.

Teniendo en cuenta que Johnny y Amber estuvieron juntos durante varios años, es natural que los hijos de este tuvieran una relación cercana con ella. Sin embargo, según el actor, las cosas entre Lily-Rose y Amber eran tensas por varias razones.

“Mi hija Lily-Rose no vino a la boda”, dijo el actor de Piratas del Caribe durante un testimonio judicial en abril de 2022, según Us Weekly. “Ella y la señora Heard no estaban en términos particularmente buenos, por varias razones”. Si bien el actor no divulgó cuáles fueron esas razones, la ausencia de Lily-Rose de en un evento tan importante pinta una imagen bastante clara de su posición con la actriz.

Durante uno de sus testimonios, el actor aseveró que sus hijos no querían acercarse a Heard. La hija de Depp nunca ha hecho declaraciones sobre Heard pero no ha dudado en defender a su padre de quienes lo señalan basándose en las difamaciones de los medios.

En una publicación de Instagram eliminada desde 2016, Lily-Rose defendió el carácter de su padre después de que se supo la noticia de las acusaciones iniciales de Amber.

“Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco, no ha sido más que un padre maravilloso para mi hermano pequeño y para mí, y todos los que lo conocen dirían lo mismo”, escribió junto a una foto en la que aparecen juntos.

En ese momento, la madre de Lily-Rose, Vanessa, también apoyó a la estrella de #Piratas del Caribe”: “En todos los años que he conocido a Johnny, él nunca ha sido físicamente abusivo conmigo y este no se parece en nada al hombre con el que viví durante 14 maravillosos años”, se lee.