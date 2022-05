Elizabeth Olsen habla sobre el futuro de Wanda en el MCU “Quiero seguir, pero nadie me ha pedido que me quede”

Elizabeth Olsen en una escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Marvel Studios.)

¡Alerta de Spoiler! Si no has visto la nueva película de Marvel, “Doctor Strange y el Multiverso de la locura” te aconsejo no seguir leyendo porque hablaremos sobre partes importantes de la trama que tal vez no te gustaría saber.

Elizabeth Olsen recientemente habló sobre el futuro de la Bruja Escarlata, personaje que encarna desde la película “Avengers: Era de Ultrón” en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), a raíz de lo sucedido en la película “Doctor Strange 2″.

Wanda Maximoff aun dolida por la pérdida de Vision, se enfoca en recuperar a sus hijos a como dé lugar y para ello utilizará la magia del caos, que ha aprendido a controlar, para hacer estragos en todo el multiverso.

Al final de la película se da a entender que Wanda muere

Tras darse cuenta de lo lejos que había llegado después de toparse con unas aterradoras versiones de sus hijos, Wanda destruye el Monte Wundagore y deja que los escombros caigan sobre ella.

Sin embargo, al ver lo poderosa que es la Bruja Escarlata, cuesta creer que unas simples rocas puedan poner fin a su vida. Y teniendo en cuenta esto, Elizabeth Olsen ha expresado: “Quiero seguir, pero nadie me ha pedido que me quede”.

Asimismo, la actriz agregó que piensa que Marvel aún tiene planes con su personaje. “Solo estoy asumiendo que me tendrán de nuevo. No sé en qué forma, pero espero estar de regreso”.

También quiere que hagan algo diferente y divertido en los próximos proyectos. “Siento que hemos hecho mucho con ella. Han sido un par de años muy locos para Wanda”.

Solo nos queda esperar a verla pronto en otras películas o series, además, todos sabemos que los actores de Marvel no pueden filtrar nada sobre los futuros proyectos de la compañía.

