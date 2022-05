Doctor Strange 2 tuvo el cuarto mejor estreno en la historia de Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Marvel Studios.)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tuvo un estreno extraordinario para Marvel Studios, sumando un total global de 450 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.

La más reciente película del Mundo Cinematográfico de Marvel generó $265 millones en 49 mercados foráneos para convertirse en la segunda más taquillera en el extranjero en la era post pandemia, solo superada por los $340 millones que obtuvo Spider-Man: No Way Home.

Los territorios extranjeros con mayor recaudación incluyen a Corea, con $30 millones, el Reino Unido ($24,7 millones), México ($21,5 millones), Brasil ($16,3 millones), India ($12,7 millones), Australia ($12,6 millones) y Alemania ($12 millones), excluyéndose dos mercados importantes en las que no se estrenó como China y Rusia.

$185 millones en Norteamérica

Elizabeth Olsen en una escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Marvel Studios.)

La película del director Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch obtuvo en su mercado local, el norteamericano, la nada despreciable suma de $185 millones, que la sitúa como la séptima mejor taquilla para cualquier película de Marvel, detrás de Avengers: Age of Ultron ($ 191.3 millones), Black Panther ($ 202 millones), The Avengers ($ 207.3 millones), Avengers: Infinity War ($257,7 millones), Spider-Man: No Way Home ($260,1 millones) y Avengers: Endgame ($357,1 millones).

En lo que va de 2022 es la segunda película más taquillera en el mercado americano durante su lanzamiento, solo superado por los $369.1 que tuvo en su estreno The Batman, de DC Comics.

Solo la supera The Avengers y Spider-Man

Xochitl Gomez, Benedict Wong y Benedict Cumberbatch en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. / Foto: Cortesía (JAY MAIDMENT/Jay Maidment)

Sus 450 millones de dólares conseguidos mundialmente colocan a Doctor Strange 2 como la sexta película más taquillera de todos los tiempos en su debut, según estimaciones de la firma de medición de datos Comscore.

Dentro de las películas de Marvel se ubica como el cuarto mejor estreno mundial para un fin de semana, detrás de Avengers: Endgame ($1,22 billones), Avengers: Infinity War ($640,5 millones) y Spider-Man: No Way Home ($600,8 millones).