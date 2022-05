‘365 DNI’ 2: las mejores escenas detrás de cámaras que no viste

Nuevo contenido para los fans de 365 DNI, pues una cuenta de Instagram dedicada a la protagonista, Michele Morrone, ha publicado varios videos tras cámaras de la secuela de la popular película de Netflix y en ellos podemos ver el lado más divertido del elenco.

Gracias a los audiovisuales se nota que el trío de esta segunda parte tiene una bonita relación fuera de la cámara y que se han divertido mucho durante la preparación de la historia. Aunque en el filme, Michele Morrone y Simone Susinna interpretan personajes rivales, cuando salían de los roles de Massimo y a Nacho se mostraban como los buenos amigos que son.

En estas escenas fuera de cámara, se puede ver al elenco bailando y haciendo bromas, sin rastro de ninguna situación erótica, como es la naturaleza de la saga, puesto que este tipo de secuencias suelen rodarse de la mano de un coordinador de intimidad y con el mínimo equipo posible.

Es tanto así, que el propio Morrone explicó recientemente en su perfil cómo se llevan a cabo estos delicados momentos de la película que muchos suscriptores creen que son de verdad: “Parecen reales porque somos buenos actores. Sabemos cómo fingir, pero no lo son. Mucha gente me escribe diciendo: “¡Esto es real!” Parece, pero no”. Si quieres descubrir algún secreto más del rodaje, aquí tienes una selección de vídeos con estampas que no podrás ver en la peli.

Así se divierte el elenco de 365 DNI 2

Los protagonistas se llevan tan bien que muchos espectadores han empezado a especular con la posibilidad de que estén juntos en la vida real.

En este video podemos ver como quedó Laura tras el disparo final, del cuál se espera veremos las consecuencias en el estreno de ‘365 DNI’, parte 3, que ya ha sido confirmada por Netflix.