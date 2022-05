Revelan el acoso que sufrió Carlos torres en ‘La Reina del Flow’

Si algo aún mantiene ‘La Reina del Flow’ es éxito. Tras cada estreno de temporada no hay quien no se rinda ante esta producción en la que la música es la protagonista, así como los deseos de salir adelante tras cada obstáculo que se le fue presentando a sus protagonistas.

Y es que otro de los aspectos que atrajo al público fueron sus actores, ellos se encargaron de darle vida y potencial a esta historia a través de su carisma, belleza y talento. Es así como los fieles fans de Carolina Ramírez y Carlos Torres no han parado de suspirar ante su historia de amor, esa que envolvió al mundo entero y con la que lograron conquistar corazones de todas partes del mundo. Pero con ello también estas figuras han tenido que pagar el precio de la fama, pues luego del final de la reciente temporada se conoció que el guapo colombiano fue acosado por una fan y esto alarmó a todos en el set de grabación.

A través de un sorpresivo comunicado que fue publicado en la cuenta oficial del artista es que se conoció sobre este incidente que lo llevó a aclarar la situación.

Carlos Torres fue acosado por una fan en ‘La Reina del Flow’

Esto dejó atónito a más de uno, pues luego del inminente éxito de ‘La Reina del Flow’ no hubo quien no siguiera los pasos de cada una de las estrellas que en ella participaron, pero en el caso de Torres eso fue más allá, pues tuvo que lidiar con el acoso de una chica que se hacía pasar por su novia oficial. Esto pasó a mayores, pues ya estaba afectando su relación sentimental que sostiene con Joanna Castro, una reconocida empresaria con quien es muy feliz, pero aún así prefiere mantener en secreto por considerar que es parte importante de su vida que no quiere ver afectada por la opinión pública.

Es por eso que a través de un extenso comunicado dejó saber que esa chica que se hacía pasar por su novia con la que tenía 11 años, nada tenía que ver con él. “Hablé con ella y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme que había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, nos íbamos a casar y estar juntos por el resto de la vida”. Esto fue lo que comentó el artista en su cuenta y así lo reseñó el portal Spoiler.