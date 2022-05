Este es el platillo que Luisa Fernanda W quiere que le preparen sus seguidores

Los influencers comparten muchos detalles de su vida privada, desde el tipo de ropa escogen hasta detalles de su trabajo, e incluso qué tipo de comida es su favorita. Y a propósito de esto último, Luisa Fernanda W reveló cuál es su platillo predilecto, el cual le gustaría que sus seguidores le prepararan.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber se tomó un respiro de su trabajo para comer algo, mostrándole a sus seguidores cuál es su plato favorito, uno que siempre le pide a su mamá que le prepare cuando está de visita.

“Esto es lo que yo pido de comida en la casa de mi mamá: arroz, huevo, papitas. Esto es lo que yo pido en todas las casas, y me encantan como los distintos sazones”, dijo Luisa Fernanda W entre risas.

Seguidamente se dirigió directamente a sus fanáticos, comentándoles que si en alguna oportunidad la invitan a comer algo, los alienta a que le sirvan su platillo favorito: “Si alguna vez tú me invitas a comer, a almorzar a tu casa, lo que sea, no dudes en darme un buen arrocito con huevo y papitas. Y le puede poner salsita de tomate, como que eso me gusta más”.

La youtuber resaltó el talento culinario de su mamá

Durante la misma tanda de historias, Luis Fernanda W siguió comentando sobre cuánto disfruta la comida casera, dejándole saber a sus seguidores que a pesar de todos los tipos de platillos que ha probado en su vida, ninguno ha podido superar la comida que prepara su mamá.

“Yo tengo un paladar que ha probado de todo en esta vida. Lo más top, lo más de calle, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares (...) pero no hay nada más rico que comer en la casa de la mamá”, dijo la influencer mientras mostraba su plato vacío.

Instagram: @luisafernandaw

