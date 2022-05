Yina Calderón emborrachó a sus empleadas por el día de las madres

Yina Calderón ha causado muchas polémicas en redes sociales debido a sus controversiales comportamientos, chismes y peleas que ha tenido con ‘Epa Colombia’. Hace tan solo unas semanas fue tendencia en redes sociales por haber sido detenida en el aeropuerto de Cuba por sospechas de llevar sustancias psicoactivas en sus glúteos.

Después de esto, su cuenta oficial de Instagram fue cancelada, y había anunciado que su cuenta oficial había sido cancelada por aquellos que habían denunciado su perfil. Además, afirmó que migraría a otra red social, dejando Instagram de lado. Pero a pesar de dicho anuncio, la empresaria decidió seguir en Instagram pero con otro nombre de usuario.

En esta nueva cuenta, Yina Calderón decidió publicar un video donde se ve la celebración que decidió darle a sus empleadas por el día de la madre. En el video se pudo observar cómo las empleadas se encontraban en un ligero estado de embriaguez. Pero la cereza del helado, ha sido el stripper que decidió llevarles, causando polémica en redes sociales.

Muchas fueron las reacciones en redes sociales sobre el actuar de la empresaria “Al menos las emborrachó, en mi trabajo no dieron nada”, “Es buena jefe”, “Yo no le veo nada de malo hasta yo quisiera que me trajera mi jefa un bailarín de esos, fueron algunos de los comentarios que recibió.