Tras el estreno de Doctor Strange 2: Las películas de superhéroes que quedan por estrenar este 2022

Tras los estrenos de The Batman, Morbius y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que acaba de estrenarse esta semana, el 2022 aún guarda varias promesas en el género de superhéroes por llegar a los cines. Te contamos cuáles películas aún faltan por estrenarse este año.

Luego de haber sufrido varios retresasos, como el de The Flash o la esperada secuela de Spider-Man into the Spider-Verse, este año habría perdido algunas de las cintas que estimaban estrenarse, pero la noticia no es del todo mala, puesto que aún quedan varias citas en el cine para los fanáticos tanto de Marvel como de DC.

Los próximos estrenos en el género de superhéroes:

DC League of Super-Pets (20 de mayo)

Esta es la apuesta en animación del género de este año. La trama sigue a Krypto, la mascota superpoderosa de Superman, y como este deberá unirse a otros animales para salvar a su dueño y el mundo.

El mayor atractivo de la cinta es sin duda el gran elenco que Warner Bros. reunió para las voces de los super pets. Dwayne “The Rock” Johnson tendrá al protagónico Krypto, y Kevin Hart se transformará en Ace, el batiperro. Vanessa Bayer hará la voz de PB, el cerdo mascota de Wonder Woman, Natasha Lyonne interpretará a Merton, una veloz tortuga que se relaciona con Flash y Diego Luna hará la voz de Ch’p, una ardilla con poderes eléctricos que se convierte en la mascota de Linterna Verde. Además de los animales, estarán John Krasinski como Superman y Keanu Reeves como Batman.

Thor: Love and Thunder (8 de julio)

El cuarto filme del Dios del Trueno de Marvel tiene con muchas espectativas a los fans, puesto que podría representar la última vez que vemos a Chris Hemsworth encarnando a Thor, además de haber mostrado a Natalie Portaman en el rol de Mighty Thor, una versión femenina del superhéroe. Esta nueva aventura que quedó bajó la dirección de Taika Waititi promete un gran momento para los fans del asgardiano.

Black Adam (21 de octubre)

Luego de los varios cambios que hicieron DC y Warner, Black Adam fue una de las que no sufrió tanto. El filme protagonizado por Dwayne Johnson solo fue movido unos meses y nos presentará al antihéroe / villano, Black Adam, muchas veces rival de Shazam.

Junto a Johnson estarán Noah Centineo como Atom Smasher, Aldis Hodge como Hawkman, Quintessa Swindell como Cyclone y Pierce Brosnan como Doctor Fate.

Black Panther: Wakanda forever (11 de noviembre)

Tras el repentino fallecimiento de Chawick Boseman, actor que encarnó al Rey de Wakanda y protagonista de esta saga, la secuela de Panter Negra viene cargada de espectativa y conmoción.

No se conocen muchos detalles salvo que el guion tuvo que ser modificado tras la muerte de Boseman y que, presuntamente, la cinta verá un conflicto entre Wakanda y la Atlántida, reinada por Namor, el Submarinero, personaje clásico de los cómics y que tendría al actor mexicano Tenoch Huerta para el papel.

Shazam! Fury of the Gods (16 de diciembre)

La secuela de la divertida Shazam será la última cita del género en este año y aunque no se sepan muchos detalles aún, se cuenta con que el carismático héroe interpretado por Zachary Levy se enfrentará a nuevos y poderosos enemigos, uno de ellos interpretado por la gran Helen Mirren. Además, con el previo estreno de Black Adam, se espera que las cintas hagan referencias entre sí.