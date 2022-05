¿Se durmió en la prueba? Indignación por el comportamiento de Tarzán en el Desafío

El Desafío:The Box, en su segunda edición ha robado bastantes comentarios de los colombianos, pues, aunque ha sido el programa líder en el rating de la noche en la televisión del país, también ha mantenido opiniones encontradas por algunas de las decisiones que han tomado los participantes, e incluso, la producción del programa.

Recientemente causó revuelo e indignación en las redes sociales que los integrantes del equipo ‘Gamma’ tuvieron que asumir un castigo usando un ‘sepo’ que simuló un acto de tortura típico en la época medieval y que fue emitido en la televisión nacional.

Sin embargo, existen también múltiples reacciones conforme a las actitudes que algunos de los ‘desafiantes’ asumen en las pruebas y en términos de convivencia, de hecho, uno de los más polémicos ha sido el capitán del equipo ‘Alpha’, ‘Tarzán’ quien en repetidas ocasiones se ha acostado a dormir cuando su equipo está atravesando una situación difícil, lo cual esta vez sucedió en medio de una prueba.

De hecho, la misma presentadora del formato, Andrea Serna, le preguntó al finalizar la prueba que fue emitida durante el 4 de mayo al respecto, cuestionándole qué le daba risa.

“(...) Yo he dejado procesos porque siempre he sido líder en mi comunidad, ahora en el Desafío también llegué de primero y me tocó ser capitán (...) no es algo que yo escogí sino que simplemente se fue dando. No quiero ser el capitán, quiero ser un competidor normal y no he asumido el rol de capitán. Ahorita simplemente estaba relajado esperando que sucediera lo que tenía que suceder”, comentó el participante.

Inmediatamente las reacciones llegaron por medio de las redes sociales, donde los usuarios aseguraron que no estaban de acuerdo con la actitud de ‘Tarzán’, debido a que estaba tomando actitudes groseras con sus compañeros.