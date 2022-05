“¿Para qué reingresaron?” Usuarios de redes aseguran que Jaír y Corozo no dan el nivel

MasterChef Celebrity muestra constantemente cómo algunos de los actores, deportistas y personalidades del entretenimiento en Colombia se desafían noche a noche para hacer los mejores platos en ‘la cocina más importante del mundo’.

Recientemente tres integrantes que habían sido eliminados tuvieron la tan anhelada segunda oportunidad para volver al programa y así tener una nueva posibilidad de mostrar sus habilidades culinarias, ganándose el amor de todos los televidentes. Así las cosas, quienes tuvieron la posibilidad de regresar fueron Jaír Romero, Corozo y María Teresa Barreto.

También podría interesarle: ¿Y los de la capital? El paisa Blessd posiblemente hará una canción llamada ‘Bogotá’

Tras el primer reto, en el que los reintegrados pudieron liderar cada uno un equipo, María T. logró hacerse con el honor de subir directamente al balcón.

En la emisión del día 4 de mayo, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto en parejas, donde debían utilizar tortillas como ingrediente principal. La dificultad radicó en que debían presentar un plato dulce y uno salado, donde cada integrante estaría encargado de un plato, sin poder “meter mano” en el de su compañero.

Casualmente, Jaír y Corozo terminaron trabajando juntos, presentando algunos errores que demuestran que están con un nivel un poco más bajo que el resto de sus compañeros.

“Los vegetales piden un poco más de cariño”, le comentó Nicolás de Zubiría a Jaír Romero, por su parte, Corozo presentó un plato dulce el cual recibió un comentario donde el mismo Nicolás aseguró que el trovador dejó la crema de avellanas completa, así que le dejó a esa pareja la recomendación de “ponerse las pilas”.

No deje de leer: Por fin apareció: Melina Ramírez explicó porqué estuvo ausente de redes sociales

Por su parte, las reacciones de sus compañeros dieron a entender que el nivel no ha sido el esperado para volver en el punto de la competencia en el que se encuentran. Expresiones como “Ya sabemos con quien hacernos para trabajar y con quien no” de Isabella Santiago no se dieron a esperar.

Por su parte, los usuarios de redes sociales también notaron el desnivel que presentaron los dos reintegrados a la competencia.

No entiendo a qué volvieron Corozo y Jair si están como 20 niveles atrás de los demás... Que mamera! @Masterchef_Co #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/jYogsHopMD — Andrea² (@andmil27) May 5, 2022

Me choca que le hagan el feo a Corozo y a Jair, pueden que no sean los que cocinen más pero con un buen compañero se lucen.#MasterChefCelebritycolombia#MasterChefCelebrity — Enelia Marin (@enelia_marin) May 5, 2022