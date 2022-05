“Si a usted le gustó ese plato, le hace falta criterio”, Jorge Rausch a Isabella Santiago en MasterChef

Tras la salida de Aco Pérez de la competencia, comenzó un nuevo ciclo dentro de la competencia en MasterChef dejando más reducido el grupo de famosos que se disputan por llevarse el título de ganador y cerca de 200 millones de pesos. A lo largo de la competencia las actitudes y comentarios de los participantes han causado un carrusel de emociones y encuentros entre ellos y hasta con los jurados. En esta ocasión el ‘rifirrafe’ fue entre Isabella Santiago y Jorge Rausch.

Lea también: Esta fue la causa de muerte del hijo de Mr Black

Llegó el reto en parejas y a Isabella Santiago le correspondió preparar el plato junto a Natalia, pero lastimosamente el resultado del plato molestó bastante a los jurados, en especial a Jorge Rausch, quien no dudó en dar detalladamente las razones por las cuales ambas participantes merecían llevarse el temido delantal negro. Un plátano crudo fue el principal motivo, más otros detalles que sumaron puntos negativos.

Lea también: “Por fin se fue ese man tan maluco”, así fueron las reacciones por la eliminación de Aco en Master Chef

Todo empeoró cuando Isabella empezó a llevarle la contraria al jurado, pero Jorge decidió aumentar el tono de la discusión y mencionó “Si a usted le gustó ese plato, está en la olla”, a lo que Claudia Bahamón le preguntó “¿A ti te gustó tu plato?”, y ella respondió “Sí, a mi me gustó”, pero no contento con el comentario anterior, decidió añadir ““Si a usted le gustó ese plato, le hace falta criterio, si vana a cocinar algo también tienen que tener criterio”, dejando el ambiente tenso dentro de la cocina de Master Chef, pese a aclarar que su comentario no lo hizo de manera personal.

Como es costumbre, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, y muchos de los internautas apoyaron las palabras de Jorge, mientras que otros consideraron que las palabras del jurado fueron “Pasados de la raya”.

POR PRIMERA VEZ LOS CHEF LE DICEN A ISABELLA CUANTOS PARES SON 3 moscas #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/rVkTdUghgO — Maria Alejandra Anillo (@Aleja_Anillo) May 1, 2022