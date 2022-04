Daniella Álvarez podría dejar la silla de ruedas próximamente

Desde hace un par de semanas la presentadora y ex reina Daniella Álvarez ha estado atravesando un nuevo proceso difícil en términos de salud debido a una herida que le apareció hace poco tiempo, la cual le está impidiendo caminar, sin embargo, ha dado luces de poder volver a hacerlo próximamente.

Álvarez comentó recientemente que debido a la falta de sensibilidad no había notado la llaga, no obstante, al notarla tuvo que dejar de lado su prótesis e incluso, ha mostrado las dificultades que tiene que enfrentar para hacer acciones básicas tal y como lo es tinturarse el cabello.

Así las cosas, tuvo que iniciar un proceso de recuperación, que según a contado por medio de sus redes sociales, está siendo bastante efectivo y posiblemente pronto pueda volver a caminar.

“Aquí les muestro como va mi úlcera de presión que me hice hace un mes y 10 días”, escribió Daniella en sus historias de Instagram. “Como ven ahí está súper linda la piel, rosadita, la piel nueva y hay un puntico, qué es el que se me ulceró más y pues hace falta que cicatrice todavía mejor para poder volver a apoyar y estar seguros de que esa piel no se va levantar”, agregó.

Dentro de las celebraciones personales por este hecho, también aseguró que también ha podido volver a usar medias y zapatos, aunque de ahora en adelante estos deben ser una talla un poco más grande que antes. Además, utilizó el espacio para comentar que desafortunadamente no va a poder volver a usar tacones debido a que estos cambian la alineación de sus prótesis.

Vea aquí las palabras de Daniella: