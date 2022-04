Pamela Ospina confesó que en MasterChef Celebrity revivió algunos abusos de su infancia

Pamela Ospina fue una de las participantes más polémicas durante la temporada 2022 del reality show MasterChef Celebrity, de hecho, su salida también fue una de las más comentadas ya que al momento de abandonar ‘la cocina más importante del mundo’ las reacciones de algunos de sus compañeros como ‘Tostao’ y Aco dejaron muchas opiniones en los televidentes.

También podría interesarle: ¿Por qué ha causado tanto revuelo la sesión Bizarrap hecha en compañía de Paulo Londra?

De hecho, en más de una ocasión ha sido la misma Pamela quien ha comentado que no la tuvo para nada fácil en su paso por el programa ya que el ambiente en repetidos momentos llegó a tornarse bastante pesado e incómodo, tanto así, que también solían dejarla excluida en las elecciones de grupos. Tantas fueron las dificultades que incluso contó que algunos comportamientos de sus compañeros la llevaron a revivir algunos abusos de su infancia.

Pamela Ospina revivió algunos abusos en su paso por MasterChef

En medio de una entrevista hecha para el programa del Canal RCN, ‘Buen Día Colombia’, la también locutora comentó que no la había pasado del todo bien, pues la relación con sus compañeros llegó a tornarse bastante complicada, eso sí, cabe resaltar que en ningún momento dio a conocer el nombre de las personas con las que pudo haber llegado a tener conflictos.

No deje de leer: “Si quiero sacar a alguien de mi casa ¿Puedo llamar a Andrea Serna?”

Ospina hizo referencia a que en más de una ocasión prefirió callarse en vez de comentar o dar sus opiniones, reprimirse en esas ocasiones fue lo que la hizo volver a su niñez.

“Cuando la persona que está ahí, que tu le caes mal, en este caso dos celebridades, tu sientes al principio que es mejor no decir nada, tragarte eso que pasa, mejor seguir adelante e ignorar eso que te pasa, pese a que te duele. Para mí eso fue como revivir un poco lo que me había pasado de pequeña, que era como callar eso y aguantarme ciertas cosas que no me hacían sentir bien”, aseguró la comediante.