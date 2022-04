Ex parejas de Johnny Depp muestran su apoyo al actor y dan fe de su inocencia

La lucha legal entre Amber Heard y Johnny Depp sigue latente y han salido a la luz los distintos problemas que enfrentaron durante su matrimonio, que van desde peleas, violencia e infidelidades.

El actor decidió demandar a su ex esposa por difamación luego de que ella se mostrara como víctima de violencia doméstica y le causara un debacle en Hollywood.

Con la demanda de 50 mil dólares busca limpiar su nombre dentro de la industria y frente a sus hijos.

Johnny Depp no está solo y sus ex parejas lo apoyan

Mientras continúa el juicio para conocer el veredicto final, han salido a relucir las muestras de apoyo de sus ex parejas, como lo han sido Vanessa Paradis, su ex esposa y madre de sus hijos y Winona Ryder, con quien también tuvo una relación por cuatro años.

Esta última no ha dudado en defender a Depp sobre las acusaciones que le ha hecho Amber Heard.

Johnny Depp y Winona Ryder.

Ahí era. pic.twitter.com/ze7r5s9xKC — 𝕋𝕚𝕒𝕞𝕒𝕥 🎶🤘🏻🫶🏻 (@Progtopus_Fenix) April 20, 2022

“No estoy llamando a nadie mentiroso, solo digo que es difícil y molesto para mí entenderlo. Estuvimos juntos durante cuatro años, y fue una gran relación para mí. Imagínate si alguien con quien saliste cuando tenías 17 años cuando lo conocí, fuera acusado de eso. Es simplemente impactante”, confesó a la revista ‘Time’.

Winona compartió como fue el actor con ella en sus años de noviazgo.

“Solo puedo hablar desde mi propia experiencia, que fue muy diferente de lo que se dice. Él nunca, nunca fue de esa manera conmigo. Nunca abusó en absoluto de mí. Solo lo conozco como un tipo realmente bueno, cariñoso y afectuoso que es muy, muy protector con las personas que ama”, puntualizó.

Lo mismo sucedió con Vanessa, quien es la madre de Lily Rose y Jack, primogénitos del actor.

Los abogados de Amber Heard insisten en que Johnny Depp podría haber sido violento con su ex esposa Vanessa Paradis pese a que nunca nadie vio nada. Y pese a que la misma Vanesa dijo TODO LO CONTRARIO.



Con esa misma lógica, Amber podría cenar cerebros de niños pero jamás lo vi. pic.twitter.com/bgmUZHUEku — Juanito Say (@JuanitoSay) April 19, 2022

“He conocido a Johnny Depp por más de 25 años. Hemos sido compañeros por 14 y criamos juntos a dos hermosos hijos. A través de estos años lo he conocido como un hombre generoso, atento, amable y no violento. Sé de estas acusaciones que ha hecho Amber Heard públicamente. Esto no es nada parecido al Johnny que conozco, desde mi experiencia personal durante varios años. Solo puedo decir que él nunca fue violento o abusivo conmigo”, aseguró.

En medio del juicio Depp ha recibido apoyo de otros compañeros de la industria como lo han sido Penélope Cruz, la cantante Sia, J.K. Rowling, Javier Bardem, Kevin McNally y Paul Bettany.