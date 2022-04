Se confirmó la liberación del patrullero Eleazar Vargas Ladino, secuestrado en Cali

El pasado domingo, 10 de abril, en la vereda El Placer, en el corregimiento El Queremal, del municipio de Dagua, Eleazar Vargas Ladino, fue secuestrado por miembros de la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, siendo el único retenido por tanto tiempo, teniendo en cuenta que ese mismo día se encontraba con personas cercanas, liberadas con el paso de las horas.

Lea también: “No les tengo rencor”: Carballo revela la deteriorada relación que tiene con sus padres

Eleazar Vargas Ladino es patrullero en la Policía Metropolitana de Cali y llevaba ya 13 días de secuestro. En el día quinto, la Columna entregó un video como prueba de supervivencia, en donde aparecía Vargas Ladino hablando y saludando a sus familiares, especialmente a su madre y a su esposa, quien estaba cumpliendo años ese día

“Soy el patrullero Eleazar Vargas Ladino, me encuentro trabajando en la Policía Metropolitana Santiago de Cali, estación de Policía Jumbo. Llevo 14 años en la Policía Nacional, he recibido buen trato, buena alimentación y me encuentro bien de salud. Un saludo para mi madre y para mi esposa, que se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Saludos para mis amigos, allegados y familia”.

#Valle | ¡Eleazar Esmith Vargas Ladino ya se encuentra en casa! 🙏🏼



La @PoliciaCali anunció que el patrullero recobró la libertad luego de 13 días de secuestro este sábado 23 de abril, ante la presencia de la @Cruzrojavalle, en zona rural del municipio de #Dagua.



HILO. 👇🏼 pic.twitter.com/Y6GSVxctGF — Radio Calidad 1230AM (@AlertaCalidad) April 24, 2022

Este sábado, 23 de abril, se confirmó la liberación de Eleazar Vargas Ladino, quien fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja y posteriormente se le realizó la valoración médica para conocer el estado de salud en el que se encontraba, luego de los días de secuestro.

Lea: también: Se revelaron detalles inéditos de la separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Finalmente, después de tanta espera, el uniformado de la Policía Metropolitana de Cali, logró reunirse con sus seres queridos, por supuesto con su esposa y su mamá. Se espera que, las autoridades junto con el ahora liberado den a conocer detalles de lo sucedido durante el secuestro y sobre todo, de los resultados de su valoración médica, para conocer el estado en el que fue entregado.