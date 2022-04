Pequeña fanática de Kiss se roba el corazón de vocalista Gene Simmons

El líder de Kiss, Gene Simmons, rindió un homenaje en su cuenta de Twitter a una pequeña fanática chilena que asistió a al segundo concierto que dio la banda estadounidense en nuestro país, luciendo el atuendo característico del integrante

El artista compartió la fotografía de la menor, quien vestía totalmente de negro, con alas de murciélago y tenía la cara pintada con el mismo diseño de maquillaje que usa él.

Kiss

“Qué puedo decir. ESTA es la razón por la que estamos tan orgullosos de tocar con todo nuestro corazón para los fanáticos. Esta joven fan estuvo esta noche, Santiago, Chile (la segunda noche de nuestra aventura de dos noches)”, escribió Simmons.

Pero no solo él destacó el atuendo de la pequeña niña que disfrutó junto a su madre el espectacular concierto de rock, puesto que varios de los asistentes la aplaudieron y le tomaron fotos, mientras ella posaba con su atuendo.

Pequeña fanática de Kiss

El concierto

Con lo mejor de su repertorio, Kiss se despidió de los cerca de 12 mil asistentes que llegaron la noche del miércoles al Movistar Arena y corearon las canciones de la banda estadounidense, que realiza su última gira mundial denominada “End of the Road World Tour”.

Los artistas dejaron varias postales para el recuerdo, con Simmons escupiendo sangre en God of Thunder o el público eufórico saltando y coreando I Was Made for Lovin’ You.

Con su maquillaje característico, Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer dieron vida a una noche memorable, donde interpretaron éxitos como Shout It Out Loud, I Love It Loud, Lick it Up.

La banda norteamericana KISS se presenta por ultima vez en el Movistar Arena Santiago, 20 de abril de 2022. La banda norteamericana, KISS se presenta por ultima vez en el Movistar Arena durante su gira mundial End of the Road. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile (JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE/JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE)

La gira “End Of The Road” comenzó en enero de 2019, pero se retrasó producto de la pandemia. Chile fue el primer destino de la banda en Latinoamérica y sus próximas presentaciones serán en Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Posteriormente continuarán en Europa y Australia para terminar, finalmente la gira y sus 49 años de éxitos en Estados Unidos, el 7 de octubre de 2022.