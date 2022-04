Liam Neeson está dispuesto a volver a Star Wars con una condición

El popular actor de acción Liam Neeson confesó que estaría dispuesto a volver a la saga de Star Wars, donde interpretó al maestro jedi Qui-Gon, mentor de Obi-Wan Kenobi, en las precuelas, con tan solo una condición.

En una entrevista con el portal web Comicbook.com, Neeson habló sobre la posibilidad de regresar a la popular franquicia mientras se encuentra promocionando su última película, Memory.

Volvería solo para una película

“Oh, creo que sí, sí. Creo que sí... si fuera para una película. Soy algo esnob cuando se trata de la televisión, lo admito, sencillamente me gusta la gran pantalla, ¿sabes?, Qui-gon, no puedo creerme que hayan pasado 24 años desde que hiciésemos [Star Wars:] La amenaza fantasma, simplemente no puedo dar crédito a como ha pasado el tiempo. Fue una experiencia fantástica rodar esa película en Londres”, afirmo el actor irlandés.

Neeson interpretó a Qui-Gon en dos de las tres precuelas de Star Wars, el Episodio I: La Amenaza Fantasma y Episodio II: Ataque de los clones, además de hacerle la voz a su personaje en la serie animada Star Wars: La guerra de los clones.

Aunque el maestro Jedi encarnado por Neeson murió a manos de Darth Maul, durante el Ataque de los clones, hay que recordar que, posteriormente, la voz de Qui-Gon fue una de las muchas que escuchó Rey en el filme de 2019, El ascenso de Skywalker, por lo que el regreso de Qui-Gon podría darse de muchas formas.

El posible regreso del personaje de Neeson se considera ahora en vista de la venidera serie de Disney+ que protagonizará Ewan McGregor en el icónico papel de Obi-Wan, quien fuera aprendiz del personaje de Liam Neeson.

Kenobi será la nueva apuesta de la casa del ratón de la saga de Star Wars, y tienen a muchos fans con altas expectativas, pues también estará regresando Hayden Christensen como Anakin Skywalker, mejor conocido como Darth Vader.