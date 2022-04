Curiosidades de ‘Anatomía de un escándalo’ que te harán interesarte aún más en la serie

La serie de momento sin duda, es ‘Anatomía de un escándalo’. Esta producción que llegó a Netflix no ha dejado de sorprender a la fiel audiencia que se apasiona con este tipo de historias que parecen basadas en hechos reales, pero que realmente están inspiradas en casos aislados que experimentó una periodista de política y sucesos llamada Sarah Vaughan.

Y es que como bien lo señaló su creadora esta historia no está enfocada en alguien en particular, pero sí en varios casos que le tocó investigar y que bien le ayudaron a escribir su famoso libro que ahora fue llevado a la plataforma streaming. Con ello, no solo dio un giro interesante, sino que le permitió expandir su creación a varios países en los que ha logrado una aceptación inimaginable. Por eso, se ha convertido en referencia y no hay quienes no hayan aplaudido el ingenioso punto de vista que abordó en esta producción.

Además, contó con una serie de argumentos válidos, contundentes y si se quiere reales, pues gran parte de ellos pertenecen a entrevistas de personalidades que cayeron en desgracia en algún momento de sus vidas.

Curiosidades de ‘Anatomía de un escándalo’, la serie furor en Netflix

Y es que desde que ‘Anatomía de un escándalo’ llegó al servicio streaming no hay quien no se haya sentido a gusto e impactado con esta propuesta, pues además de novedosa, resulta interesante e incluso digna de analizar, pues este tipo de casos en los que importantes figuras, sobre todo en el ámbito político, se ven involucradas en pasados oscuros o sospechosos, siempre generan morbo o el querer saber qué hay más allá de una figura pública.

Por eso, hay quienes aseguran que gran parte del éxito de esta serie se basa en eso, en descubrir si este caso es real y si el protagonista James Whitehouse está o no mostrando su verdad ante una gran cantidad de acusaciones que lo rodean. Así que si eres uno de los que se quedó “atrapado” en esta investigación, no dejes de ver algunas curiosidades que surgieron tras su rodaje y que se conocieron tras su estreno:

La trama sufrió cambios de set inesperados: Pese a que la primera temporada se desarrolló en Shepperton Studios, la producción de esta trama se realizó completamente en Oxford. Sin embargo, esto no impidió que siguiera su curso y que cada escena fuera desarrollada sin inconvenientes. Además, resultó muy apropiada y convincente para la audiencia.

Contó con un guionista afamado y reconocido: David E. Kelley se encargó del desarrollo de cada diálogo o argumento. De ahí que cada uno de ellos resultara acorde a la intención de su creadora que era impactar y captar la atención de todos quienes incluso ahora le hacen seguimiento a esta historia. Por si fuera poco, Kelley ha sido el único guionista que se ha encargado de escribir guiones para prestigiosos programas que se han emitido por los canales: ABC, CBS, Fox y NBC.

Siena Miller le aportó un peso dramático importante a la trama: Y aunque ella es una destacada actriz de Hollywood, pocos conocen que sus primeros pasos en el ámbito artístico los dio en el modelaje.