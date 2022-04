“Amo a Natalia, es divina, su tranquilidad, su amor”: Natalia Ramírez, una de las concursantes más “sinceras” de MasterChef

Esta noche la competencia definitivamente estaba demasiado graciosa, no solo por los platos y la tensión que se vive cada noche en la cocina, si no por los participantes, las bromas y los comentarios que entre ellos mismos se lanzan, que finalmente, es lo que genera polémica y entretiene a a los espectadores y debemos decir que esta noche Natalia fue una de las grandes protagonistas por dos razones, la primera, por el divertido y conmovedor encuentro entre Marcela y Patricia de ‘Betty La Fea’, pues el resultado de trabajar en equipo era llevar los platos a todos los actores y famosos que estaban presentes en el canal y precisamente Natalia se encontró con Lorna, quién bastante emocionada la llamó Marce.

Lea también: El reencuentro entre Patricia y Marcela de ‘Betty La Fea’ que fue tendencia en MasterChef

Lo segundo, es que varios de los espectadores se dieron cuenta de la buena actitud y positivismo de Natalia, que a pesar de no estar pasando por un buen momento, la actriz ha mantenido un buena actitud frente al programa y la competencia, siempre con una sonrisa y con los mejores comentarios, no solo para sus compañeros que al igual que ella han perdido, sino mandándole buena energía a los que ganaron, porque al igual que ella, se esforzaron por lograr la salvación.

La mayoría ya se creen el putas y Natalia sigue siendo humilde y estando feliz x los triunfos de los demás un angel dios #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/FRGv728J2w — Frederick - 𝓐𝓝𝓘𝓜𝓐𝓛 (@FedeC2411) April 19, 2022

Lea también: La candente noche que pasaron Ceta y Emily en El Desafío The Box

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y varios de los espectadores del programa publicaron varios mensajes y memes respecto al tema, dejando claro que en definitiva es una de las preferidas del programa y se ha ganado el corazón de más de uno “Amo a Natalia, es divina, su tranquilidad, su amor, me transmite una energía sin importar que esté en una pantalla. No pensé que fuera a ser mi favorita y ahora no quiero que salga nunca” “Arriba Nataaaa!!! confío en ti” “Esa calma y paciencia que tiene Nata...que buena vibra” son algunas de las palabras en internet.