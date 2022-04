Se conoció la razón por la que Mike Bahía casi termina su relación con Greeicy Rendón

Mike Bahía y Greeicy Rendón están próximos a convertirse en padres. En la redes sociales son una de las parejas más queridas, sobre todo, desde que anunciaron que estaban esperando un bebé. Sin embargo, hace poco se supo que su relación estuvo muy cerca de terminar, en especial, por situaciones que vivieron después de la pandemia.

Por medio de una entrevista de la pareja con el puertorriqueño Jorge Pabón, durante su última gira ‘Amantes tour, atentamente amor’, hablaron de diferentes temas, entre esos su relación de pareja, la actuación, el embarazo, entre otros. Durante la entrevista, cuando el periodista le cuestionó a Mike si la pandemia les había afectado la relación, Mike dijo que no, que fue todo lo contrario, que se unieron muchísimo.

Sin embargo, si confesó que durante el confinamiento obligatorio, pensó que todo llegaría a su fin. La razón es que después de haber estado tanto tiempo juntos, por sus compromisos laborales y rutinas, se separaron por siete meses.

Greeicy estuvo grabando durante 7 meses la serie de Netflix, ‘Ritmo Salvaje’, y Mike estuvo construyendo su casa y trabajando en su próximo álbum en Miami.

Esa distancia hizo que Mike se sintiera afectado y por un momento creyó que no lo podrían superar. “Seguro era por la falta que me hacía tenerla, al inicio de la pandemia estuvimos viéndonos todos los días, durante largo tiempo y luego paso a no verla durante meses”, contó Mike.

Mientras que para Greeicy fue todo muy diferente: “Percibimos cosas distintas porque estoy en otra dinámica, viviendo en un hotel, con nuevos compañeros y aun así yo estoy muy feliz y disfrutando”. Ante esa situación, el intérprete de ‘Buscándote’ se planteó la posibilidad de darle fin a su relación, mientras tanto, ella lo intentó calmar y le demostró que su amor seguía intacto.

Por esta vivencia fue que nació el tema ‘La Rutina’, que se convirtió en éxito.

Ahora, ambos están a la espera del momento del nacimiento de su bebé y primer hijo, lo que seguramente les cambiará nuevamente la vida.