JLo dio más detalles de su romántico compromiso con Ben Affleck

El amor está en el aire. JLo está viviendo un cuento de hadas y no dudó en compartirlo con sus fanáticos a través de un video emotivo en el que contó todos los detalles del compromiso con el actor de Hollywood, Ben Affleck.

La pareja se ha dado una segunda oportunidad en el amor, y esta vez parece que van en serio. Un enorme diamante verde, su color favorito, ahora se destaca en su mano izquierda, y ella no duda en presumirlo ya que es la prueba del amor que le tiene a su galán, con quien retomó su relación tras casi 20 años de su mediática ruptura.

Jennifer López enseñó su anillo de compromiso. (On The JLo)

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas) mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Yo solo lo miré sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo nuevamente. Me quedé literalmente sin palabras y él dijo ´¿eso es un sí?´. Dije ´Sí, por supuesto que es un sí´”, detalló la cantante, en su comunicado “On the JLo”.

La intérprete de “Marry me”, acepta el lujoso anillo de Affleck, solo meses después de la ruptura con su exprometido Alex Rodríguez. Este no pudo evadir los comentarios sobre el anuncio de su expareja, durante la transmisión del Sunday Night Baseball en el juego de los Yankees y los Medias Rojas, Es un gran momento en los deportes... el beisbol está en pleno apogeo, la gente se involucra. Quiero decir, es un momento feliz n el mundo”, dijo el locutor deportivo Michael Kay.

El exjugador de 46 años sonrió y luego expresó: “Felicidad y paz mundial es lo que estamos buscando”, contentó al tiempo que parecía mantenerse enfocado en el partido de béisbol mientras el segundo compromiso de su Jennifer López y Ben Affleck seguía siendo tendencia en las redes sociales.

Pero Rodríguez no fue el único aludido por el anuncio de la pareja favorita de Hollywood. Jennifer Garner, exesposa de Affleck, también habría reaccionado. La también actriz elogió a la diva del Bronx quien considera una influencia positiva para Ben Affleck, por quien dijo sentirse feliz, según citó E News.