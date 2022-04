Scott Disick revela lo “duro” que es ver a Kourtney Kardashian con otro hombre

Kourtney Kardashian está viviendo una de las mejores etapas de su vida al disfrutar de su relación con Travis Barker, que está cerca de llegar al altar, y una posible nueva maternidad del que sería su cuarto bebé.

Sin embargo, al que esto no le hace mucha gracia es a su ex, Scott Disick, quien abiertamente manifestó en el pasado tener sentimientos todavía por la que fue su pareja durante una década y es la madre de sus tres hijos.

Su relación tuvo varios altibajos, en especial por la adicción al alcohol del empresario, que finalizó de forma definitiva en 2015 y desde entonces se la han llevado de la mejor manera en beneficio de la familia.

Incluso, varios medios especularon que él seguía intentando recuperarla en los años posteriores y hubo varios acercamientos, pero la llegada del baterista de Blink 182 a la vida de la socialité lo cambió todo.

Ahora, el neoyorquino de 38 años abrió su corazón para revelar por fin lo que piensa sobre ambos, asegurando que verla con otro hombre “es una de las cosas más duras que he tenido que hacer en toda mi vida”, confesó, de acuerdo con Quién.

Lo que dijo Scott Disick sobre Kourtney Kardashian y su novio

“Sus amigos y su familia siempre me decían: ‘No te preocupes, eventualmente lo arreglarán. Algún día volverán a estar juntos’. Así que la puerta siempre estaba medio abierta”, reveló el también integrante del reality show familiar.

“Pero ahora mismo nos dedicamos únicamente a criar a nuestros hijos”, agregó aclarando la naturaleza de la relación que sostienen.

Pese a esto, Scott Disick aseveró que prefiere verlos juntos, besándose y compartiendo muestras de afecto, que alejarse de la familia y dejar de verlos, porque a todos les tiene gran estima.

“Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso. Prefiero tenerlos cerca a los dos y también a mi familia que no ver a ninguno de ellos”, explicó el estadounidense que es hijo único y perdió a sus padres años atrás.