Eran viejos amigos: Así se conocieron Kourtney Kardashian y Travis Barker

La mayor de las Kardashian, Kourtney Kardashian, decidió lanzarse al agua en Las Vegas, y lo hizo con un viejo amigo que poco se parece a ella. Se trata del músico Travis Barker, de 46 años, divorciado, con dos hijos.

Este hombre forrado de tatuajes conquistó a Kourtney y ambos decidieron sellar su relación de una forma poco convencional, pagando una capilla privada para que los casaran en presencia de un imitador de Elvis Presley.

Pocos amigos estuvieron presentes y la pareja se encargó de controlar todas las imágenes y videos de la ceremonia para evitar que se filtraran. Para más, la novia se vistió de negro.

Pidieron a ‘Elvis Presley’

Tres días después, la propia Kourtney se encargó de dar la buena nueva. El “Sí acepto”, ocurrió pasadas la una de la madrugada en la One Love Wedding Chapel.

“El propietario de la capilla, Marty Frierson, le dijo a People: “No sabía quién era hasta que se detuvieron. En los anuncios dice que la capilla funciona las 24 horas, pero querían asegurarse de que el servicio estuviera disponible… Pagaron y pidieron a Elvis Presley, eso era obligatorio. Volví a llamar 5 minutos después y dije: “contraté un Elvis””, citó Mdz.

Frierson agregó: “Vinieron, se casaron, arrojaron el ramo en el camino de entrada y bailaron con Elvis. Mostraron mucho amor y se divirtieron mucho”.

Este tipo de bodas forma parte de un paquete que puede tener diferente precio dependiendo de los servicios o pequeños lujos que quieran darse los novios. Según se supo, este alquiler fue de una hora, con derecho a menos de diez invitados, con un ramo de flores incluido, una flor en el ojal, una canción de amor y 20 fotos profesionales, todo por 200 dólares en efectivo.

“Grabaron todo, desde el momento en que entraron hasta el momento en que salieron. Los votos, el beso, el lanzamiento del ramo de rosas, el baile. Por lo general, yo tomo fotografías para la capilla, pero ellos querían manejarlo todo ellos mismos”, dijo el dueño del lugar.

Se pudo que ver que la socialité se encontraba ebria tras la celebración, tanto, que su esposo tenía que tomarla del brazo para evitar que se cayera, publicó Tiempox.com. Al parecer las mimosas no le cayeron nada bien a la empresaria de 44 años.

Eran viejos amigos

Una publicación de US Weekly precisa que Kourtney y Travis se conocían desde el año 2006. El músico se relacionaba con Paris Hilton, quien, como se sabe, era la jefa de Kim Kardashian antes de que ella se abriera camino en el mundo de los negocios.

En ese entonces el rockero parecía más interesado en Kim, pero no hubo nada entre ellos. “El rockero incluso apareció en un episodio del año 2017 de «Keeping Up With the Kardashians» poco después de mudarse a la misma comunidad cerrada que habita Kourtney en Calabasas, California, citó Español News24 viral.

Ahora no ocultan su amor y, aunque aseguran que no tienen un contrato legal firmado, los ‘recién casados’ inician una nueva historia a la que muchos apuestan a que sea duradera, ya que entre las pocas cosas en común que tienen, Travis y Kourtney están muy enfocados en sus hijos.

