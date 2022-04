Cuba Gooding Jr. se declara culpable de tocar a la fuerza a una camarera en Nueva York

Cuba Gooding Jr. se declaró culpable de un cargo de tocar a la fuerza a una mujer en un bar de Nueva York en 2018, tres años después de ser arrestado y acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada.

Gooding Jr., de 54 años, admitió este miércoles en su declaración de culpabilidad que “besó a la camarera en los labios” sin su consentimiento dentro del restaurante y club nocturno LAVO New York.

El actor llegó a un acuerdo de culpabilidad para no ir a la cárcel, según informaron Associated Press y The New York Times. Además, siempre y cuando asista a seis meses de asesoramiento, puede declararse culpable de acoso a un nivel inferior al de delito menor.

Problemas legales

cuba gooding AP

El ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Jerry Maguire fue arrestado en 2019, luego de entregarse al Departamento de Policía de Nueva York tras ser acusado de manosear el seno de una mujer en un club nocturno, recibiendo dos acusaciones más meses después.

La mujer dijo que Gooding estaba “muy intoxicado” en el momento del incidente y le tocó los senos en el Magic Hour Rooftop Bar and Lounge en Manhattan. Meses después surgieron dos acusaciones más, una de ellas de la que se declaró culpable.

“Me disculpo por haber hecho que alguien se sintiera tocado de manera inapropiada”, dijo Gooding en el tribunal, reseñó el Times.

Acusado también de violación

El actor Cuba Gooding Jr. comparece en la corte para enfrentar cargos de conducta sexual inapropiada, el martes 15 de octubre del 2019 en Nueva York. AP

El juez había dictaminado que si el caso Gooding iba a juicio, los fiscales podrían haber llamado a dos mujeres más para que testificaran sobre sus acusaciones de que Gooding también las violó. Esas mujeres, cuyas afirmaciones no dieron lugar a cargos penales, se encontraban entre otras 19 acusadoras a quienes los fiscales buscaban llamar como testigos.

En 2020, Gooding fue acusado de violar a una mujer dos veces en 2013 dentro de su habitación de hotel en la ciudad de Nueva York, pero el actor ha negado las afirmaciones y el caso está en curso.