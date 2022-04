Scott Disick llevó a su nueva novia al estreno del nuevo show de las Kardashians

La noticia de la repentina y secreta boda entre Kourtney Kardashian y Travis Barker llevada a cabo en Las Vegas, Nevada, tomó a todos por sorpresa en los medios y probablemente dejó sin palabras a Scott Disick, quien fue pareja de la empresaria por varios años, aún así, no impidió que Disick se apareciera en la alfombra roja del nuevo show de las Kardashians.

La relación entre Scott Disick y Kourtney Kardashian está más que documentada, a través de “Keeping Up With The Kardashians” los espectadores pudieron ver el desarrollo y final de su amor, por lo que miles de fans en todo el mundo se volvieron fans de su relación y durante años estuvieron pidieron que se reconciliaran y volverán a formar una familia.

La gran sorpresa del estreno del nuevo show de las Kardashians, Scott Disick se apareció junto a su novia en la alfombra roja

Por supuesto, ahora queda más que claro que la reconciliación entre Disick y Kourney dejó de ser una opción hace mucho tiempo, pues, no solo ella decidió pasar un tiempo soltera, sino que su amor con el baterista Travis Barker ya se ha sellado durante la muy misteriosa boda que tuvieron en una pequeña capilla de La ciudad del pecado.

A pesar de que Disick habría pasado por un mal momento emocional luego de enterarse de que Barker le habría propuesto matrimonio a su ex novia, nada de esto le impidió llevar a su nueva pareja a la alfombra roja del estreno del nuevo show de las Kardashians, por lo que parece que las conversaciones con Kim salieron muy bien.

En medio de su momento más bajo, una fuente cercana al modelo comentó que Scott se habría acercado a Kim Kardashian y su novio Pete Davidson en búsqueda de consejo para lidiar el fuerte despecho con el que cargaba. La forma relajada y segura en la que caminó junto a Rebecca Donaldson demostró que Disick se encuentra mejor que nunca, inclusive para toparse con su ex.

Disick y Donaldson aparecieron por primera vez en la luz pública unos días antes de la premier, por lo que a muchos les sorprendió que el también empresario la haya llevado, inclusive, algunas personas en las redes mencionaron que posiblemente lo hizo para enviar un mensaje a todo el clan Kardashian sobre cómo se siente consigo mismo y su nueva relación.

El fundador de Talentless apareció muy alegante en la alfombra roja vistiendo un traje negro con chaqueta cerrada, camisa blanca de corte tradicional y un hermoso pañuelo blanco de puntos negros, las tradiciones las rompió al decidir llevar la camisa sin corbata y con los botones del cuello abiertos, lo cual le hizo ganarse el alago de los internautas.

Por otro lado, su novio optó por un vestido de mini falda en verde oliva, de una sola manga larga y muy ceñido, permitiéndole hacer alarde de su hermosa figura, mientras que llevó su pelo recogido con una ajustada cola de caballo alta.

Scott Disick evitó posar en fotos junto a su ex pareja Kourtney Kardashian

Si bien el empresario caminó muy tranquilo durante el estreno de “The Kardashians”, el nuevo show de la familia para la plataforma de streaming Hulu, quedó bastante claro que evito a toda costa aparecer en fotos junto a su ex pareja.

Por otro lado, algunas fuentes cercanas han resaltado que tanto Barker como Disick han sabido llevar las cosas en paz, principalmente por la relación que tienen Kourtney y Scott por los hijos que tienen en común.

