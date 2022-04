Sale a la luz video que muestra a Will Smith molesto con Jada Pinkett por violar su privacidad

La relación de Will Smith y Jada no va del todo bien Instagram @jadapinkettsmith

La relación entre Jada Pinkett y Will Smith parece que no atraviesa su mejor momento , y es que la actriz le dio la espalda a su esposo tras lo ocurrido en los premios Oscar.

Una fuente cercana dijo al medio Us Weekly que Jada no quería que Will la defendiera y menos de esa manera, asegurando que el actor “exageró”.

“Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en el que él exageró”, aseguró la fuente.

Aunque la fuente aseguró que Jada no está molesta con su esposo, sí destacó que la actriz aseguró que no necesitaba protección.

“Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas, pero ella estará a su lado”, dijo la fuente.

Ahora, se ha viralizado un viejo video de la famosa pareja, en el que muestra que su relación no va muy bien desde hace tiempo.

El video de Jada Pinkett y Will Smith por el que aseguran que ella lo manipula

Se trata de un video de 2019 que dura menos de un minuto grabado por Jada para Instagram Live, e n el que graba a su esposo y le hace algunas preguntas, según informa el New York Post.

Sin embargo, el actor se ve molesto e incómodo mientras ella lo graba , y de hecho, le pide que no lo haga, pero ella no le hace caso y lo sigue filmando.

Jada grabó el video para promocionar su programa Red table talk y le pregunta a Will : “sabes que la terapeuta Esther Perel vendrá a la mesa, estará en la ‘Mesa roja. ¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?”.

A lo que Smith serio y molesto y le responde “diría que no empiecen a filmarme sin preguntarme”, y Jada dice “todavía está lidiando con tonterías”.

Luego, Jada siguió insistiéndole a Will “¿dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos?”.

Y Will aún molesto le dice “mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla. Así que no puedes usarme solo para las redes sociales. No empieces a rodar; Estoy parado en mi casa. No empieces a rodar”.

Los fans reaccionaron al video y atacaron a Jada, asegurando que es una “manipuladora” y es una esposa tóxica

“Dios él se ve muy incómodo y ansioso”, “Will se ve muy molesto, y ella no entiende, que mujer tan desconsiderada”, “ahí podemos ver cómo le importa poco Will, ella no lo ama”, y “ella lo manipula siempre y hace con él lo que quiere, él no se ve feliz”, fueron algunas de las reacciones en redes.