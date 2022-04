El video que indicaría que Jada Pinkett ejerció abuso psicológico sobre Will Smith

La relación de Will Smith y Jada no va del todo bien Instagram @jadapinkettsmith

Hace algunas semanas Will Smith fue tendencia en la gala de los Premios Óscar por darle una cachetada a Chris Rock por defender a su esposa de los comentarios sobre la alopecia de Jada Pinkett. Hasta el momento se especula que Will Smith se encuentra internado en una clínica de rehabilitación para manejar el estrés.

La grabación que alimenta los posibles abusos de Jada Pinkett a Will Smith

Las sorprendentes declaraciones de Jada Pinkett Smith aseguró que Will Smith se había pasado de la raya con su bofetada a Chris Rock. En redes sociales apareció un video que alimenta la teoría de que Jada Pinkett lleva mucho tiempo abusando de Will Smith. Es su última polémica confesaron que tienen una relación abierta y se generó un huracán de comentarios y polémicas frente al tema, a tal punto, que tuvieron que salir en televisión nacional para aclarar su situación de pareja.

Esta vez se observa que Jada Pinkett graba un video en plena discusión sobre las relaciones abiertas en el matrimonio en contra de su voluntad. “¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?”, cuestionándolo.

“Yo diría: no empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme”, respondía Will Smith ostensiblemente molesto. “Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías. ¿Dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos?”, insistía Jada Pinkett mientras seguía grabando al actor.

“Mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla, ¿de acuerdo?. Así que no puedes usarme simplemente para las redes sociales y no, ya sabes, no empieces a rodar. Estoy parado en mi casa. No empieces a rodar. No...”, Añadió Smith.