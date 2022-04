“Ya no estoy cuestionando a Dios por esto”: ‘La segura’ aparece sin poder caminar

Como sabemos Natalia, como es su nombre real, no está pasando por un buen momento desde hace algunos meses, se ha tenido que alejar un poco de las redes sociales debido a que venía sufriendo varios dolores al rededor de su cuerpo, así que ella supuso que se debía a los biopolímeros que tiene en su cuerpo, se internó en un quirófano y extrajo estas bolas que se pegan en la carne y causan no solo dolores, sino que puede morir el mismo tejido impidiendo la circulación correcta.

Lea también: Nuevas indirectas confirmarían el romance entre Karol G y Feid

A partir de allí vino el proceso realmente difícil debido a que los dolores continuaron y ella, por tratar de buscar ayuda, un doctor especializado en el dolor, le recetó un parche medicado, lo cuál fue peor porque terminó intoxicándola y llevándola de nuevo al hospital, en donde le dijeron que esta sufriendo las consecuencias en sus piernas, lo cuál le generaba espasticidad, es decir, hacía que se pusieran tiesas.

A pesar de las malas noches, por fin Natalia se encuentra afuera de la clínica y en casa y ha aparecido en redes sociales revelando como se siente realmente “Gracias por tanto amor, por cada mensaje bonito que me han enviado, por acompañarme estos seis meses tan duros de mi vida” lo que tranquilizó un poco a sus seguidores, sin embargo, posterior a ese mensaje Natalia compartió un video donde aparecía caminando y mostrando la realidad de la situación.

Lea también: “¿Para qué se tapa la cara? si no supiéramos quién es” Epa Colombia sube foto con su nueva novia

“no puedo creer que me está pasando lo que más le tenía miedo en la vida, perder mis pies, la movilidad o cualquier cosa que los pudiera afectar. Ya no estoy cuestionando a Dios por esto, ahora estoy pidiéndole a él que me muestre su propósito para entender todo esto y no se cuanto se demore o cuanto tiempo lleve recuperarme” afirmó Natalia.

Por supuesto las imágenes son fuertes y se ve el esfuerzo con el que ella se mueve por la sala, teniendo en cuenta que no es la primera vez que el pasa, de hecho en el 2013, la influencer no podía ni siquiera caminar un solo paso debido a dos disparos que recibió, una situación que la marcó de por vida.