‘La Liendra’ le respondió a Daiky y se genera tremenda pelea en redes sociales

Las polémicas en redes sociales parecen no acabar y ‘La Liendra’ es uno que ha estado en tendencias estos últimos meses por diferentes razones, lo primero fue por el video íntimo que se filtro de la pareja y que a pesar del momento tremendamente difícil para los dos, pudieron superarlo, sin embargo, internet no perdona y dicho video aun sigue circulando en redes sociales.

Hace poco la nueva polémica que envuelve al paisa es precisamente la pelea con ‘Daiky’ y su ex manager, en donde literalmente se sacaron los trapitos al sol, algunos dicen que ‘La Liendra’, quien inició los comentarios, lo hizo de una forma despectiva y buscando formas para desacreditar a su amigo, pues contó la historia de como ‘Daiky’ estrelló su camioneta y ni siquiera fue capaz de decirle, solamente cuando la camioneta ya había sido vendida, lo que generó que los dos tuvieran cierto problema, sin embargo, las cosas rápidamente se arreglaron.

Luego de varios meses, ‘La Liendra’ revivió el momento, como el dice, contándolo de forma cómica, pero ‘Daiky’, no lo tomó así y afirmó que le parecía hipócrita que él haya contando eso cuando se suponía que las cosas ya estaban perdonadas, añadiendo que en realidad esto lo había afectado, y por eso trataba muchas veces de separarse de las redes sociales.

Al parecer las cosas solo fueron públicas y ninguno de los dos tomó la iniciativa de hablar personalmente o por interno, sino que lo dejaron así y como no hubo más información del asunto, le volvieron a preguntar al influencer qué había pasado, así que el respondió

“Mucha gente me está preguntando que como estoy con Daiky y la verdad no sé si é está bravo conmigo o no, pero no me importa, porque Daiky es una persona demasiado recochero pero pesado, que me tira feo, me coge de recocha por mi pene pequeño, por mi familia, por como hablo y yo nunca me raboneo. Y ahorita el me va a decir que se va a poner bravo y todo lo que me dijo simplemente porque conté la historia de mi camioneta de como la estrelló, no me puse bravo yo que fui el dueño de la camioneta, ahora que él se ponga bravo porque lo conté, yo no pensé que se fuera a poner bravo” afirmó el influenciador.

Hasta el momento ‘Daiky’ no ha respondido más y la verdad no creemos que lo vaya a hacer, a pesar de que ahora mismo las cosas estén tensas entre ellos, lo cierto es que usualmente estas peleas solamente son de niños pequeños y para llamar la atención.