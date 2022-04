Epa Colombia ha salido en redes sociales llorando y despechada

La influencer ha estado en la boca de todos precisamente por sus relaciones amorosas que últimamente ha publicado ya que no se sabe en que etapa está ella y muchos no entienden afirmando que definitivamente la empresaria no se decide incluso afirmando que lo único que refleja es inseguridad y vacíos en su corazón.

De por si Epa Colombia siempre ha sido un poco indecisa, irreverente y hasta grosera en redes sociales y en su vida en general, así que no es extraño que nadie entienda las publicaciones o sus estados de ánimo tan variados. Sin embargo, hasta donde nos dejo saber, ahora mismo si contaba con una estabilidad emocional, lo que igual era raro después de terminar una relación de seis años, pero demostró que por los videos que publicó que estaba feliz con su nueva novia, relación que ya había hecho oficial luego de haber publicado un video bailando con ella y unas fotos en donde casi que aparecen besándose.

A pesar de que Karol se tapara la cara, todo el mundo supo que se trataba de ella así que empezaron a criticarla y a llamarlas ‘guisas y ñeras’ y por esto mismo Epa ha dicho que no quiere hablar más de su novia. Ahora, ha compartido un video en donde aparece llorando y al parecer, bastante borracha ¿qué qué? ¿ahora que le pasó? la historia fue borrada minutos después y ella no ha hablado del tema, pero muchos aseguran que podría tratarse de despecho ya que una de las cosas que más le criticaron a ella es que no lloró para nada cuando terminó con Diana ni pasó ningún tipo de tusa, literalmente solo vimos como cambio de novia de un día para otro.

En la historia publicada se veía como cantaba canciones de despecho con una cerveza en la mano y acompañada de otra mujer un poco mayor que ella, sin su novia. No sabemos a ciencia cierta qué está pasando pero de la empresaria se puede esperar cualquier cosa, hasta que vuelva con Diana, luego de renegar tanto de ella.