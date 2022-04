Actor que trabajó con Will Smith relató el infierno que era grabar con él

“Chris Rock solo recibió una bofetada en los Oscar... pero yo recibí una bofetada verbal de Will Smith todos los días”,

De esa manera Paul Rodríguez, de 67 años, describió su experiencia al lado del ganador del Oscar, quien fue nominado también como Mejor Actor por su actuación en Ali, film en el que ambos compartieron en 2001, pero que no fue una experiencia grata para el actor de origen mexicano.

“Esa película estaba destinada a ser un gran trampolín en mi carrera, pero para mí terminó siendo una pesadilla debido a todo el repugnante abuso que recibí de Smith”, dijo Rodríguez en una entrevista con el diario The Sun. “Era malvado conmigo, pero amable con todos los demás. Era algo así como Jekyll y Hyde... Y a veces creo que las heridas emocionales son tan profundas, si no más profundas, que las físicas”.

Interpretó a Ferdie Pacheco

Rodríguez, nacido en Estados Unidos, interpretó al doctor Ferdie Pacheco, médico personal del legendario boxeador Muhammad Ali, rol que realizó Smith y que le sirvió para obtener su primera nominación al Oscar.

Rodríguez afirma que una visita del verdadero Ferdie Pacheco a Smith en su camerino fue lo que inició el mal trato del protagonista de la cinta.

“Ese día estaba libre, así que no vi la conmoción”, dijo Rodríguez. “Pero el verdadero Ferdie Pacheco estaba en el plató y aparentemente estaba ebrio y entró en el camerino de Will y se quejaba de que su personaje debería tener un papel más importante y que debería ser interpretado por Danny García y no por mí. Las cosas se intensificaron y aparentemente Pacheco comenzó a llamar a Will con la palabra N. Llamaron a la policía y lo escoltaron fuera del set, fue malo. Will no volvió a verme de la misma manera, desde entonces”.

Cero cordialidad

Paul Rodríguez (Der.) en el set de Ali.

“(Ni siquiera recibí) la cordialidad más básica, ya sabes, ni siquiera ‘Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?’”, expresó. “Y contaminó a los otros actores. De repente, nadie quería pasar el rato conmigo. Michael Mann (el director) incluso comenzó a gritarme frente a todos los demás actores en las escenas grupales por cosas que ni siquiera estaba haciendo”.

Rodríguez asegura que Smith saboteó su papel, que fue relegado a un rol secundario, quitando varias líneas en la edición final, y por su experiencia con él no le sorprendió lo que hizo con Rock en los Oscars.

“Esta industria ha sido muy generosa con Smith. Ha alcanzado las alturas más altas posibles y, ¿cómo actúa? Es escandaloso, pero no sorprendente”, enfatizó. “Apuesto a que a medida que pasen los meses, descubriremos que no fui el único al que trató mal”.