Las mejores series de HBO actualmente para ver en el fin de semana

HBO Max se ha consagrado poco a poco como una de las mejores plataformas de streaming actualmente. Con un catálogo llamativo de contenido exclusivo de grandes franquicias, como DC o Harry Potter, además de una variedad de series aclamadas por la crítica, HBO es una gran opción para añadirse a tu lista de suscripciones.

Es por esto que hemos compilado una selección de cuatro grandes series que están entre lo más visto de los usuarios para que disfrutes en un fin de semana. Una colección de contenido variado para todos los gustos y que es fiel al estándar de calidad de HBO.

Minx: Una Para Ellas

Ambientada en 1971, la autoproclamada feminista Joyce Prigger une fuerzas con el editor de bajo costo Doug Renetti para crear la primera revista erótica para mujeres del mundo. Esta comedia fresca toca con genialidad el tema del feminismo en el tiempo en el que las mujeres hacían campaña por la igualdad de género estaba en pleno auge.

Succession

Succession es una marca de la casa. La sere cuenta los problemas de la familia Roy, Logan y sus cuatro hijos, que controlan uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo. Con ya tres temporadas al aire y una cuarta confirmada, es una serie de calidad al estilo HBO y deberías añadirla a tu ‘watchlist’.

Superman y Lois

Esta es una de las frescas propuestas dentro del género de superhéroes que ofrece HBO. En universo separado del DCEU y con una calidad marcadamente diferente a otras series de DC de CW, Superman y Lois nos cuenta la historia del matrimonio entre Clark Kent y Lois Lane y sus dos hijos gemelos, Jonathan y Jordan, de los cuales uno solamente heredó los poderes de su padre. La serie se encuentra actualmente por terminar su segunda temporada y es una de las favoritas de los suscriptores.

Lakers: Tiempo de Ganar

Por último tenemos una opción para los amantes de las historias deportivas. Lakers: Tiempo de Ganar habla de cómo el equipo de básquetbol de la NBA, Los Ángeles Lakers, se convirtió en una de las dinastías más admiradas y dominantes del deporte en la década del 80, basándose en el libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” de Jeff Pearlman.