El indiscutible roce entre Isabella Santiago y Pamela Ospina

Durante el primer reto de este nuevo ciclo, ‘Tostao’ y Chicho Arias fueron los ganadores indiscutibles del pin de inmunidad otorgándoles varios privilegios, entre ellos evitar ponerse el temido delantal negro, ser capitanes en el reto por equipos y poder elegir las parejas del reto creativo. En este último los participantes con pin de inmunidad pueden ser estrategas para que algunos de sus compañeros no sean llamados al atril, y esa fue lo que ‘Tostao’ hizo en el reto creativo al dejar juntas a Pamela Ospina e Isabella Santiago, ya que en pruebas anteriores han mostrado que sus personalidades no se llevan bien al cocinar juntas, y durante esta última prueba fue evidente el roce de sus personalidades al no poder trabajar en equipo como lo hicieron el resto de las parejas.

Lea también: “Criollo tiene un cuerpazo”: Esto piensan las mujeres del equipo Alpha sobre los hombres de El Desafío The Box

Desde el momento de la elección, Pamela e Isabella se mostraron un poco incómodas, pero, comenzaron a realizar su plato inspirado en las minas de sal de Nemocón, sin embargo, 30 minutos después, comenzaron los problemas, ya que la masa que estaba realizando la actriz no salió a la perfección. Las personalidades de cada participante chocaron cuando Isabella intentaba arreglar la masa y Pamela le consultaba algunas cosas, sin recibir las respuestas que ella esperaba, y en repetidas ocasiones se mostró molesta frente a la actitud de Isabella al no saber trabajar en equipo.

El momento incómodo pasó cuando Christopher Carpentier les preguntó a Isabella por qué habían elegido ese plato para su preparación y en ese momento Isabella comenzó a señalar a Pamela y ella se justificó diciendo que la actriz estaba emplatando una bandeja y ella eligió la vajilla basada en lo que su compañera le había dicho.

Lea también: Esto cuesta comer en ‘Patrón Bistró’, restaurante de Chris Carpentier, jurado de MasterChef

Y es que Isabella ha sido la más polémica, ya que durante las pruebas anteriores al ser capitana le llamaron la atención por no saber escuchar y tener pocas habilidades de comunicación a la hora de dirigir un equipo, a tal punto de llamarla “Autoritaria”.