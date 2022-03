Isabella Santiago no es capaz de aceptar sus errores: La opinión de los concursantes en MasterChef

La competencia se pone cada vez más y más dura para los concursantes de MasterChef, sobre todo porque las dinámicas del programa cambian cada vez más y más y lo retan a los concursantes no solo a sacar lo mejor de sí, sino que ponerse creativos con los platos y la técnica para hacer las cosas, sin embargo, muchas veces algunos concursantes no están del todo de acuerdo como se lleva la competencia, o mejor dicho, no les gusta tener que juntarse mucho entre ellos. Esta noche estuvo cargada de emociones, pues aparte de ponerles una prueba bastante divertida, lo cierto es que algunos de ellos terminaron haciendo un poco de trampa, cosa que terminó disgustando demasiado a Aida Morales y no se quedó callada, sino que de hecho al finalizar la competencia, afirmó que no le parecía justo que muchos estuvieran trabajando de la manera más honesta cuando otros estaban sacando ventaja y aprovechándose.

Dicha indirecta iba dirigida a Manuela, pues la actriz en medio de la desesperación sacó sus dos manos del delantal, lo cual no podía hacer ya que el resto era trabajar en parejas pero prácticamente amarrados, en donde solamente uno de los dos podía cocinar y el otro probar. El caso es que el guante le cayó a más de uno, pues Tatan confesó que él también utilizó de manera inadecuada sus manos.

Sin embargo, no fue la única polémica dentro de la cocina, pues Isabella Santiago, quien estaba acompañada de Corozo está noche como compañero, era la encargada de utilizar sus manos, cocinar y sazonar, mientras el comediante se encargaba de ir probando la comida y al parecer el plato llamó tanto la atención que terminaron pasando al frente, sin embargo, no recibieron muy buenas críticas, pues los tres chefs concordaron con que a el plato le faltaba más sal, lo que terminó por descartarlos para ganar el pin de inmunidad. Sin embargo, la culpa Isabella se la echó a Corozo, quien tenía responsabilidad porque el estaba probando constantemente la comida, sin embargo, no aceptó ella misma su culpa, pues al final era ella quien había sazonado, algo que a muchos compañeros les molestó y criticaron a la modelo por no aceptar sus errores, como el mismo Tatan lo dijo.