Will Smith recibe el respaldo de sus compañeros de trabajo

Will Smith al recibir su Oscar. (NINA PROMMER/EFE)

Will Smith sigue en boca de todos y lamentablemente no es por llevarse la estatuilla de Mejor Actor de los Premios Oscar.

Su bofetada a Chris Rock durante la 94ta entrega de los Premios de la Academia está dando mucho de qué hablar, pero el actor ha encontrado apoyo entre algunos de sus compañeros de trabajo, pese al lamentable incidente que protagonizó.

Dos actores que salieron en su defensa fueron Janet Hubert, la popular tía Vivian Banks durante las tres primeras temporadas de The Fresh Prince of Bel-Air, y el actual protagonista de Bel-Air, Jabari Banks, quien hace el papel de Will en la serie dramática que el ahora ganador del Oscar produce.

Tía orgullosa

Hubert, quien durante años protagonizó varios encontronazos con Smith hasta que hicieron las pases en una reunión de HBO Max por los 30 años de The Fresh Prince of Bel-Air, realizó una publicación dándole un espaldarazo a quien fuese su sobrino en la serie de comedia.

Janet Hubert interpretó a la tía Vivian en las primeras tres temporadas de The Fresh Prince of Bel-Air. (Foto: Divulgação)

“¡Tan ORGULLOSO DE TI!”, escribió Hubert en Instagram junto con una foto de Smith dando su discurso de aceptación.

“Sí, no hay mucho que uno pueda soportar... a veces tienes que devolver la bofetada”, agregó. “Celebra la victoria... nada más importa. Ambas acciones fueron incorrectas, pero Chris no necesitaba ir allí”.

La actriz también añadió sus impresiones acerca de Rock: “Lo conocí una vez ... fue suficiente para mí ... muy mezquino”.

Protección de familia

Por su parte, Jabari Banks, el actor que interpreta el mismo papel de Will, pero en el drama Bel-Air, elogió a Smith, de quien catalogó como “increíble” su discurso de aceptación.

Jabari Banks es el protagonista de Bel-Air, serie producida por Will Smith. (Michael Ochs Archives/Europa Press)

“Es lo que dijo, tienes que proteger a tu familia”, dijo Banks en la fiesta de Vanity Fairposterior a los Oscars. “Creo en él y en lo que representa. Es un tipo de pie. Lo apoyaré”.

El joven actor, de 23 años, no hizo comentarios sobre el altercado de Smith con Rock y solo se limitó a celebrar su victoria por el papel protagónico en King Richard.

“Cuando lo ganó, fue un momento muy emotivo en general”, dijo Banks. “Sabía que era él. Ya lo dije, ya está escrito. Yo lo creí y él lo manifestó. Y su trabajo lo ha demostrado a lo largo de los años. Se lo merecía.”