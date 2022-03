¡Carrie Bradshaw estará de vuelta! And Just Like That tendrá una segunda temporada

And Just Like That volverá para su segunda temporada. Foto: HBO Max

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York continuarán compartiendo sus historias en la ciudad de Nueva York, al menos un tiempo más, luego que HBO Max anunciara la renovación de And Just Like That para una segunda temporada.

La serie derivada de Sex and the City y protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, tuvo una exitosa primera temporada con 10 capítulos que finalizaron en febrero, siendo la de mejor debut como serie original del servicio de streaming de HBO Max.

Encantados y con expectativas

“Estamos encantados con la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto”, dijo Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max, en un comunicado. “Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos escritores, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. No podemos esperar a que los fanáticos vean lo que está reservado para la segunda temporada”.

Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie, también mostró su entusiasmo con el regreso de los icónicos personajes femeninos a la pantalla.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores”, dijo King en un comunicado. “El hecho es que todos estamos emocionados. Y así de simple... nuestra vida sexual está de regreso”.

Las protagonistas y sus historias

Parker, Nixon y Davis también son productoras ejecutivas de And Just Like That, que culminó su primera temporada con Carrie viajando a París para esparcir las cenizas de su difunto esposo, Mr. Big (Chris Noth), con Miranda viajando a Los Ángeles con su nuevo interés amoroso Che Ramírez, y con Charlotte navegando por la maternidad de un niño no binario.

Kim Cattrall, la cuarta protagonista de Sex and the City, seguirá ausente, aunque su personaje de Samantha Jones ha mantenido su presencia a través de intercambios de mensajes de texto con Carrie.

Parker, Nixon y Davis compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram su emoción por la continuidad de los roles que las convirtieron en iconos de la televisión.