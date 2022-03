Conoce los otros talentos de Diego Cadavid, villano de “Café con aroma de mujer”

A Diego Cadavid no le hizo falta ser el protagonista del remake homónimo de Café con aroma de mujer para conquistar el público pues el actor se robó el show interpretando a Iván Vallejo.

Desde su primera aparición en la exitosa reversión del clásico de 1994, el histrión se ganó la aprobación de los espectadores con el talento que mostró con su personificación del villano.

No obstante, aunque Cadavid probó sus dotes actorales, la experiencia de más de dos décadas de ilustre trayectoria y entrega a su profesión en este proyecto, actuar no es su único talento.

Los talentos de Diego Cadavid, el villano de Café con aroma de mujer, lejos de la actuación

Aparte de su incuestionable aptitud para la actuación, el intérprete colombiano es poseedor de otro par de dones que también ha explotado a lo largo de sus 43 años.

Se trata de su incuestionable talento como músico y fotógrafo , dos facetas con las que no solo vive apasionado, además se ha desenvuelto con disciplina desde su infancia.

La sumersión de Cadavid en la fotografía

Durante una entrevista hace años atrás a Vanguardia, el actor confesó en que se relacionó con el mundo de las artes por primera vez gracias al vínculo de su padre con la fotografía.

“Yo estudié fotografía cuando niño porque mi papá nos metió a estudiarla a mi hermano y a mí porque era algo que nos llamaba la atención”, explicó al medio en 2015.

“Mi familia sabe bastante del tema, pero (…) es una profesión difícil porque a veces hay trabajo como a veces no. Entonces ahí me di cuenta que debía irme por otro camino”, señaló.

A pesar de esto, el actor no ha dejado de ejercer como fotógrafo durante su vida y ahora está convertido en el auténtico profesional en la materia.

Su relación con la música y cómo lo condujo a la actuación

No obstante, aunque con la fotografía tuvo su primer acercamiento al arte, la música fue la que lo impulsó a decidir dedicar su vida al mundo artístico y lo llevó a la actuación.

“Ha sido muy raro, pero siempre fue la música la que me guio ”, comenzó a explicar en la conversación al diario colombiano sobre sus inicios en el mundo musical.

“Desde los 12 años estoy tocando batería, a los 13 inicié un curso de música y toda mi infancia estuvo enfocada a esto ”, apuntó.

“Yo siempre he tenido determinado que la música era a lo que me quería dedicar, pero en el transcurso de esto apareció la actuación y la vi como una opción económica”, reconoció. — Diego Cadavid

Ese talento musical que tiene y destreza en la batería las ha expuesto desde hace años con su impecable desempeño como baterista de The Mills , una banda de rock fundada en 2007.

Con esta agrupación, Cadavid ha lanzado cuatro álbumes de estudio, ha recorrido ciudades de gira y también ha cosechado importantes reconocimientos para su envidiable vida profesional.

Actualmente, el productor además conforma el dúo de música electrónica Bautté con Dann Visbal. Asimismo, como baterista, ha colaborado con artistas, como Ricky Martin y Sebastián Yatra.

Por lo expuesto en sus redes sociales, también sabe tocar la guitarra. Además, comenzó a aprender a tocar el bajo el año pasado.

Dividido entre tres profesiones, pero sin favorita

Por otro lado, aunque es su carrera actoral por la que es más reconocido, el versátil e integral artista ha asegurado que disfruta sus tres profesiones por igual.

“La verdad siempre me niego a esa pregunta porque todas tienen sus cosas muy buenas y malas”, expresó. — Cadavid sobre sus tres profesiones

“Las tres las disfruto y quisiera hacerlas durante toda mi vida, aunque para mi cada profesión tiene su momento, por eso termino un proyecto y cojo otro hasta cansarme”, contó.

De igual forma, develó en esta plática cómo hace para compaginar sus tres profesiones. “El secreto está en que le dedico el tiempo y el espacio a cada cosa ”, explicó.

“Lo que hago es madrugar más, me pierdo avances de planes familiares como paseos o viajes por responsabilidad a realizar estas tres cosas”, dijo.

“Lo importantes es que tengo estabilidad y con las tres cosas me va bien y las realizo con mucha responsabilidad ”, zanjó.

Igualmente, aseveró que no hay nada más a lo que se quiera dedicar a la par de su trabajo como actor, baterista y fotógrafo.

“No, ya siento que no me da tiempo para otra cosa y tengo claro que no podría hacer algo más porque lo que hago me exige mucho”, admitió.

“Lo mediocre no va conmigo”

Por último, hizo una confesión sobre sí mismo con la que dio luces sobre el cómo ha logrado destacarse en cada una de sus facetas.

“Lo laboral me saca de los cabales cuando veo que los demás no son responsables”, aceptó al medio antes citado.