Carmen Villalobos se confiesa sobre su química con William Levy en “Café con aroma de mujer”

Los actores William Levy y Laura Londoño formaron una pareja de ensueño en la exitosa adaptación homónima de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer.

En cada una de sus escenas juntos, los histriones detrás Sebastián Vallejo y Teresa “Gaviota” Suárez derrochaban una magia genuina y una conexión magnética que cautivó al público.

No obstante, Londoño no fue la única estrella con la que Levy hizo clic en la ficción. El cubano también derramó una química innegable con la antagonista de la trama, Carmen Villalobos.

Si bien el matrimonio entre Sebastián y el personaje de Villalobos, Lucía Sanclemente, es todo menos idílico, la complicidad entre los actores es más que evidente en cada secuencia.

Al respecto, la intérprete colombiana se sinceró en una entrevista en donde habló sobre Levy y confesó si su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, se pone celoso al respecto.

Carmen Villalobos habla sobre su química con William Levy en Café con aroma de mujer

Durante una conversación con el extinto programa Suelta la sopa, la actriz fue cuestionada sobre su química con el galán en la telenovela y solo pudo responder con halagos para él.

“Yo a William lo adoro”, comenzó a decir Villalobos sobe el actor, con quien sostiene una amistad desde que grabaron la cinta El fantasma de mi novia en el año 2018.

“Él tiene una energía muy chévere, es sabrosura…”, continuó para referirse a la actitud alegre y ruidosa del artista. “Él tiene eso que tenemos los costeños”.

Asimismo, dejó entrever que está acostumbrada a los comentarios de fans aseverando que no solo podría hacer una pareja ideal con Levy en la ficción, también en la realidad.

Y es que esta es una situación que también ha atravesado en el pasado con el actor Gregorio Pernía, con quien desparramó química en la saga televisiva Sin senos sí hay paraíso.

“Siempre me lo dicen... ‘¡Quédate con William Levy!”, aseveró sobre las acotaciones que recibe por lo bien que se vio con William en el remake de Café con aroma de mujer.

No obstante, ella está felizmente casada con Caicedo, quien dijo no se pone celoso por la química que ha tenido con sus compañeros. “No, cero, Sebas es súper relajado”, afirmó.

En la plática celebrada el año pasado, Carmen además confesó que cada vez que se refería a Sebastián Vallejo como “Sebas” en escena, ella no podía evitar recordar a su amado esposo.

“¡Lo tengo que confesar! Es muy chistoso…”, expresó. “Cuando Lucía le dice Sebas a Sebastián Vallejo, yo pienso en Sebas (su marido)”, concluyó.